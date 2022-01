Jeen-Yuhs : un documentaire en trois parties sur Kanye West

L'histoire de la carrière de Kanye West sera racontée dans un documentaire pour Netflix.

Filmé sur deux décennies, Jeen-Yuhs est un portrait intime et révélateur de l’expérience de Kanye West, montrant à la fois ses jours de formation en essayant de percer et sa vie actuelle en tant que marque et artiste mondial. Le film rassemble des images inédites de l’artiste américain pour plonger dans les défis et les triomphes de sa carrière dans la musique et la mode, mais également ses parts d’ombre comme le décès tragique de sa mère ou sa candidature controversée à la présidentielle américaine de 2020.

Un teaser pour Jeen-Yuhs

Les trois parties du documentaire événement Jeen-Yuhs sont réalisées par les cinéastes Coodie Simmons et Chick Ozah, qui ont suivi la carrière et l’impact musical de Kanye au fil des ans. La diffusion débutera sur Netflix à partir du 16 février prochain.

Steve Bunnell, PDG d’Iconic Events Releasing, a déclaré que cette histoire méritait toute l’attention possible et qu’il valait mieux la vivre dans une salle de cinéma : “Pour tout fan ou étudiant de la musique d’aujourd’hui, ce documentaire est un événement à ne pas manquer et doit être vu dans une salle de cinéma équipée de systèmes sonores de pointe. Grâce à son travail en tant qu’interprète, producteur et entrepreneur, peu d’artistes ou d’hommes d’affaires ont eu un impact plus important sur la culture populaire mondiale que Kanye West au cours des vingt dernières années. Son génie musical est indéniable et indiscutable – il est devenu un aimant pour tout ce qui porte son influence. Jeen-Yuhs est un film qui offre un aperçu rare et fascinant de son univers, et nous sommes extrêmement heureux de nous associer à TIME Studios pour offrir cette occasion spéciale aux spectateurs de tout le pays de voir cet événement.“