JBL lance une nouvelle gamme de casques gaming baptisée Quantum

Le marché des casques est aujourd'hui très, très fourni. Certains modèles sont spécialement conçus pour les amateurs de jeux vidéo. JBL vient de dévoiler une nouvelle gamme, baptisée Quantum. Au total, pas moins de sept modèles différents. Présentation.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau casque gaming, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre qu’au CES 2020, JBL vient de dévoiler Quantum, une toute nouvelle gamme de casques. Au total, ce sont sept modèles différents qui seront proposés aux clients, tant en filaire qu’en sans fil. Autrement dit, il y a de quoi faire. Et pour s’y retrouver dans toutes ces nouveautés, voici une petite présentation rapide.

JBL dévoile une nouvelle gamme de casques dédiés au gaming

Commençons tout d’abord par dresser la liste de ces sept nouvelles références. Il y aura les JBL Quantum 100, JBL Quantum 200, JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL Quantum 600, JBL Quantum 800 et JBL Quantum ONE. Et comme dit en introduction, chacun sera disponible en version filaire ou sans fil. Mais tous sont des casques circum-auriculaires. Si vous ne jurez que par les casques supra-auriculaires, il vous faudra passer votre chemin. Un choix assumé par le fabricant, pour mieux isoler le joueur et lui proposer une meilleure expérience globale.

Pas moins de sept modèles composent la gamme Quantum

En effet, en optant pour du circum-auriculaire, JBL peut offrir une meilleure isolation du bruit ambiant et un son de meilleure qualité à ses utilisateurs. Certains modèles, comme les Quantum 800 et Quantum ONE, proposent une réduction de bruit active. La gamme entière profite de la QuantumSOUND Signature de JBL qui, selon le fabricant, devrait aider les joueurs à mieux localiser leurs ennemis en déterminant précisément d’où viennent les coups de feu. En terme de tarifs, sachez que le Quantum sera proposé à la vente à 39,99€. Le Quantum ONE, quant à lui, coûtera 249€. Tous devraient être disponibles dans le courant du mois d’Avril. Rendez-vous donc dans quelques mois si vous avez l’intention de craquer pour ces nouveaux modèles.