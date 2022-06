Jay-Z et Jack Dorsey lancent une Bitcoin Academy pour promouvoir l'éducation financière via les cryptos.

Jay-Z et Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, se sont associés pour lancer une Académie du Bitcoin. Des cours gratuits seront proposés, tant en présentiel qu’en distanciel. À l’heure actuelle, seuls les résidents de Marcy Houses, le quartier de Brooklyn dans lequel Jay-Z a grandi, peuvent demander à participer.

L’objectif est clair : ces cours doivent “conférer à la communauté la connaissance” et faire tomber les barrières qui peuvent empêcher une éventuelle éducation financière. Sur le site officiel, on peut lire la chose suivante : “La vision pour le Bitcoin est que celui-ci n’a pas de barrière, mais le manque d’accès à l’éducation financière est une barrière. Il est toujours difficile de l’utiliser au quotidien. De plus, les gens ont besoin d’appareils et de forfaits data.”

Ainsi, non seulement les étudiants pourront suivre des cours dispensés par Lama Wilson et Najah J. Roberts, deux grands noms du monde de la crypto, mais ils recevront aussi des appareils MiFi leur offrant une connexion à internet ainsi qu’un abonnement d’un an à la data et un smartphone s’ils en ont besoin. Ces cours seront dispensés entre le 22 juin et le 7 septembre, avec des sessions en présentiel accessibles deux soirs par semaine, dîner inclus. De plus, les enfants de 5 à 17 ans, auront aussi la possibilité d’apprendre à programmer durant l’été.

Cette initiative, ainsi que l’équipement fourni aux résidents, est financée par Jay-Z et Jack Dorsey eux-mêmes. Elle s’accompagne d’une “aide sur le terrain” fournie par la Shawn Carter Foundation et Block.

Et Jay-Z fonde de grands espoirs dans cette académie : “La Bitcoin Academy, qui démarre à Marcy, un endroit qui m’a beaucoup appris, sera la première, on l’espère, d’une longue série. L’objectif est d’offrir aux gens des outils pour se construire une indépendance pour eux et pour la communauté qui les entoure.”