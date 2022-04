Jason Momoa en négociation pour jouer dans un film Minecraft

Jason Momoa serait en négociation pour jouer dans le film Minecraft, un film dont on ne sait finalement que peu de choses.

Un projet de film en live action autour de la licence du Studio Mojang Minecraft est en train de prendre sérieusement forme. L’acteur que l’on ne présente plus Jason Momoa serait même en discussion pour être l’une des stars de cette adaptation, si l’on en croit The Hollywood Reporter, souvent très bien informé quant à ce genre de news.

Aucun contrat n’a encore été signé, il est donc trop tôt pour être certain de quoi que ce soit, mais l’ajout potentiel d’un acteur de l’envergure de Jason Momoa serait un signe de vie très encourageant pour un film qui avait été mis en suspens chez la Warner Bros’. Le studio avait, à l’origine, prévu de sortir le film en mars 2022, mais tout le projet avait dû être mis en attente à cause des nombreux retards de productions entraînés par la pandémie de Covid-19, selon THR. Mais les soucis autour de cette adaptation remontent à bien plus longtemps ; son premier réalisateur, tout comme les scénaristes, avaient quitté le navire en 2014 suite à des différents créatifs avec Mojang.

Un film dont on ne sait finalement que peu de choses

C’est Jared Hess, à qui l’on doit la série Napoléon Dynamite, qui est actuellement crédité comme réalisateur, et les producteurs de Dune, Mary Parent et Roy Lee, figurent au casting technique. Nul ne sait, à ce stade, quel rôle Jason Momoa jouera dans le film, parce que l’on ne sait absolument pas quels éléments de ce jeu culte de 2011 apparaîtront dans le film. On ne sait même pas si un personnage comme Minecraft Steve sera de la partie.

Le scénario de ce film, quant à lui, est des plus simples. Comme le racontait Mojang Studios en 2019 : “Le malveillant Ender Dragon sème la destruction, encourageant une jeune fille et son groupe d’aventuriers improbable à partir sauver l’Overworld.”

Cela étant dit, les fans peuvent s’attendre à du mouvement, si l’on peut dire, autour de ce film dans un futur proche. En effet, The Ankler rapporte que les droits d’exploitation de Minecraft pour la Warner Bros. expirent en janvier 2023, la production du film devra donc démarrer avant cette date.