Jar of Sparks, le deuxième studio de NetEase aux Etats-Unis

NetEase Games s'associe avec des anciens de 343 Industries pour fonder Jar of Sparks afin de créer une nouvelle génération de jeux d'action narratifs comportant des mondes immersifs.

Deux mois après la création de Jackalope Games à Austin (Texas), Jar of Sparks ouvre ses portes à Seattle (Washington). Dirigé par Jerry Hook, ancien responsable du design de Halo Infinite, et composé du directeur de la création Paul Crocker, qui a été directeur narratif principal de la trilogie Batman Arkham et directeur créatif adjoint de Halo Infinite, du producteur exécutif Greg Stone, qui a travaillé sur le reboot de Doom et Halo Infinite, et du directeur du gameplay Steve Dyck, qui a travaillé à la fois comme directeur de l’animation et de la conception pour les franchises SSX, NBA Street et Halo, le nouveau studio américain de NetEase a pour objectif de créer de toutes nouvelles licences, avec des personnages, des histoires et des mondes inédits, afin de stimuler l’imagination des joueurs du monde entier.

“Nous avons créé des jeux pour certaines des plus grandes entreprises de l’industrie, et il est maintenant temps de tenter de mettre notre grain de sel personnel dans une bouteille. Nous voulons créer quelque chose de nouveau, d’innovant et qui soit un plaisir à jouer. Lorsque nous avons cherché à créer un nouveau studio, l’élément le plus important pour trouver le bon partenaire était de s’aligner sur les objectifs fondamentaux, à savoir la liberté de prendre des risques innovants et de mettre en avant la passion de nos créateurs“, explique Jerry Hook, PDG et directeur du studio Jar of Sparks. “Cela signifiait que l’expérience de nos joueurs devait passer avant les affaires, ce qui constitue en soi un risque. NetEase s’est présenté à la table avec une approche créative forte ; ils ont démontré la même passion que nous avons pour nos joueurs et pour la création de nouvelles expériences que nous pensons que les joueurs recherchent.“