Japan Railways publie une application pour lutter contre les tripoteurs dans les trains

Les transports en commun représentent une part importante des transports dans un pays. Dans certains plus que d'autres. C'est particulièrement vrai dans un pays très peuplé comme le Japon. Et les dérives y sont malheureusement nombreuses...

L’un des gros problèmes sociétaux au Pays du Soleil Levant, ce sont les tripoteurs dans les trains. Cela peut prêter à sourire mais au Japon ils sont très nombreux à profiter des trains très souvent bondés pour tripoter leurs victimes à loisir. Malheureusement, c’est un souci difficile à appréhender et à gérer. L’identification même du fautif est très difficile. Le groupe Japan Railways a eu une idée, celle-ci passe par une application mobile.

Une application mobile pour lutter contre les tripoteurs dans les trains du Japon

Dans les trains, une fois le méfait commis, a fortiori lorsque le train est rempli, il est facile de descendre à la station suivante et disparaître. Ni vu ni connu dira-t-on. Japan Railways (JR East) est bien conscient de la situation et propose depuis peu une application mobile qui a pour objectif de venir en aide aux victimes. Chaque fois que l’on se sait victime d’un tel geste, il se suffit de lancer l’application et d’appuyer sur le bouton. Cela enverra un message directement au conducteur du train.

Un simple bouton qui déclenche un dispositif dans le train et la prochaine station

Avec le GPS, celui-ci saura d’où vient l’alerte, de manière assez précise. Au niveau de la voiture, tout du moins. Le conducteur pourra alors passer une annonce informant tous les passagers de la situation. Avec cette annonce publique, le groupe Japan Railways espère pouvoir surprendre le tripoteur et le faire arrêter immédiatement. Tout en attirant l’attention des passagers pour leur faire ouvrir l’œil. Une équipe de sécurité sera aussi alertée et se tiendra prête, dès la prochaine station, au niveau de la voiture en question, pour tenter d’appréhender le tripoteur s’il venait à tenter de s’échapper. Les premiers tests de cette nouvelle application devraient démarrer à la fin du mois de Février sur la ligne Saikyō.