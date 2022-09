James Bond : un retour de Madeleine Swann dans le prochain film ?

Léa Seydoux estime que le personnage Madeleine Swann pourrait revenir dans un nouveau film James Bond.

Interprète de Madeleine Swann dans les Spectre et No Time to Die de la licence James Bond, la comédienne française Léa Seydoux ne serait pas contre un retour du personnage même si cette envie n’engage qu’elle pour le moment :

Après tout, je ne suis pas morte. C’est James qui est mort, pas Madeleine. Donc, qui sait ? Peut-être que je reviendrais. Ça sonne comme une fake news, hein ? Mais si on est sérieux un instant, Madeleine s’en va en voiture avec sa fille à la fin du film parce que James les a sauvées. Il y aura un nouveau Bond parce que celui de Daniel est mort, mais qui peut affirmer que Madeleine ne sera pas de retour ? Je n’ai pas parlé avec Barbara d’une possible apparition ou non de Madeleine dans un futur film James Bond, beaucoup de choses doivent se dérouler avant qu’on en arrive là. Ce n’est évidemment qu’une pure spéculation.

Le nouveau James Bond n’est pas prêt d’arriver

Barbara Broccoli, productrice historique de la saga James Bond, a déclaré en juin dernier que les fans devront se montrer patients avant d’avoir le droit à des informations sur le nouveau film James Bond avec le successeur de Daniel Craig :