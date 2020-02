James Bond : un nouveau teaser pour Mourir Peut Attendre

Diffusé lors du Super Bowl LIV, le court extrait compile des moments encore jamais vu du film. Si vous souhaitez garder la surprise intacte lors de la sortie du film en avril, vous n'êtes pas au bon endroit.

En avril 2020, Daniel Craig interprètera le personnage de l’agent secret 007 pour la dernière fois dans ce qui sera le 25ème film de la saga. Dans No Time to Die (Mourir peut attendre), l’agent double zéro sept a pris sa retraite et coule de jours heureux en Jamaïque, remplacé par Nomi (Lashana Lynch) ; il doit cependant rapidement reprendre du service pour sauver son ami Felix Leiter (Jeffrey Wright) d’un kidnapping, tout en menant à sa suite une autre bataille, enquêtant sur un antagoniste armé de nouvelles technologies particulièrement dangereuses. Daniel Craig incarne James Bond depuis 14 ans désormais, à travers les films Casino Royale, Spectre, Skyfall, et Quantum of Solace. Dans Mourir Peut Attendre, il pourra compter sur les talents de réalisation de Cary Joji Fukunaga (Ça, Maniac, True Detective) avec un scénario signé comme d’habitude par Neal Purvis et Robert Wade, accompagné cette fois de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) pour rajouter des touches d’humour.

Une direction d’ensemble royale

Au casting de ce nouvel épisode, on retrouvé bien évidemment Daniel Craig, mais également quelques acteurs familiers dans des rôles qui le sont tout autant : Ben Whishaw incarne ainsi Q, Ralph Fiennes M, Naomie Harris Moneypenny et Christoph Waltz le personnage de Ernst Stavro Blofeld. On retrouvera également la française Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine après une première incarnation dans 007 Spectre. Le villain de cet épisode sera incarné par Rami Malek, dont la carrière a explosé après Mr. Robot et plus récemment Bohemian Rhapsody où son rôle de Freddie Mercury lui a permit de remporter un Oscar.

Un cocktail explosif

On retrouvera les classiques qui construisent les films Bond : de la technologie de pointe, des scènes d’action, des Aston Martin suréquipées pour le combat, des soirées mondaines, des femmes fatales et un méchant très… méchant. Trois fins ont été tournées pour le long-métrage, et les acteurs eux-même ignorent encore quelle sera celle qui sera présenté au cinéma. On en saura donc plus dans deux mois.