James Bond : le successeur de Daniel Craig serait Tom Hardy

Le comédien britannique Tom Hardy pourrait bien être le nouveau 007 de la saga cinématographique James Bond.

Après la sortie de No Time To Die dans les salles obscures, Daniel Craig va devoir passer le flambeau à un remplaçant compétent et surtout méritant. Pour interpréter un rôle aussi iconique que celui de James Bond, l’agent secret de l’écrivain Ian Fleming, il faut respecter certaines comme celle de la nationalité anglaise ainsi qu’un CV bien rempli. Si de nombreux noms reviennent souvent depuis ces dernières années (Idris Elba, James Norton, Tom Hiddleston, Jamie Bell, Damian Lewis), celui de Tom Hardy prend de plus en plus d’ampleur. Nommé commandeur de l’Empire britannique (CBE, Commander of the Order of the British Empire) en 2018, l’acteur s’est fait remarquer pour ses prestations dans les longs-métrages Bronson, Mad Max : Fury Road, Inception, The Dark Knight Rises, Dunkerque ou encore Venom.

Tom Hardy Cast As 007th James Bondhttps://t.co/gpxA3g1Q7N — The Vulcan Reporter (@VulcanReporter) September 18, 2020

Tom Hardy dans la peau de James Bond ?

Il respecte tous les critères pour avoir le rôle. D’ailleurs, une annonce le concernant devait avoir lieu en novembre dernier, mais les plans ont changé à cause du coronavirus ainsi que le report du film. EON Productions pourrait officialiser le nouveau James Bond en 2021 et Tom Hardy semble être le mieux placé pour remplacer Daniel Graig. A noter que le 25ème film James Bond qui aurait dû voir le jour le 8 avril dernier sera diffusé le 12 novembre prochain au Royaume-Uni et un peu plus tard dans le reste de l’Europe.