James Bond : Dwayne Johnson veut être le prochain 007

Dwayne Johnson est convaincu de pouvoir obtenir le rôle de 007 dans le nouveau James Bond.

Le comédien Daniel Craig ayant officiellement abandonné le rôle de James Bond après No Time to Die, de nombreuses stars du cinéma ont jeté leur dévolu sur le rôle phare. Si des noms comme Idris Elba, James Norton, Tom Hiddleston, Jamie Bell, Damian Lewis, Henry Cavill ou encore Tom Hardy reviennent très souvent dans la presse, Dwayne Johnson (aka The Rock au sein de la WWE) postule officiellement pour devenir le nouveau super espion britannique sur le grand écran : “Mon grand-père, Peter Maiva, était un méchant de James Bond dans You Only Live Twice avec Sean Connery. C’était très, très cool. Et j’aimerais suivre ses traces et être le prochain James Bond. Je ne veux pas être un méchant. Je veux être James Bond.”

Dwayne Johnson wants to be the next James Bond, according to a new interview. https://t.co/NRyzA6zSf5 pic.twitter.com/v1Fcyq5rj6 — IGN (@IGN) November 17, 2021

Si l’idée est totalement tirée par les cheveux étant donné que Dwayne Johnson, actuellement à l’affiche dans Red Notice sur Netflix, n’est pas britannique et que les fans britanniques sont très protecteurs de l’espion emblématique créé par le romancier Ian Fleming, il est convaincu d’avoir une chance et ne veut pas être un méchant comme son ancien camarade catcheur David Bautista qui a incarné M. Hinx, le tueur de l’organisation criminelle SPECTRE dans le film 007 Spectre.

Un James Bond avec Dwayne Johnson ?