Jaguar Land Rover lance un système de réduction de bruit pour voiture

Les voitures modernes sont des appareils extrêmement évolués. Dans leurs technologies dédiées à la conduite, bien sûr, mais pas uniquement. Le plaisir et l'expérience du conducteur et de ses passagers sont aussi très importants.

Si vous conduisez depuis longtemps, vous êtes peut-être désormais totalement insensibilisé(e) mais nos voitures font aujourd’hui énormément de bruit. Certaines sont plus silencieuses que d’autres – sans parler des véhicules électriques, évidemment – mais il y a toujours du bruit, que celui-ci provienne du système de chauffage/climatisation, du moteur, des autres véhicules environnants, des pneus, etc. Un bruit permanent qui peut être fatigant à la longue.

Jaguar Land Rover met au point un système de réduction de bruit pour la voiture

Comme dit, si vous avez l’habitude de conduire et/ou de passer du temps dans la voiture, votre cerveau a probablement appris à atténuer ces sons automatiquement. Cela étant dit, Jaguar Land Rover est convaincu que ce bruit peut ajouter au stress du conducteur. À tel point que la marque a développé un système de réduction de bruit capable de supprimer les pics jusqu’à 10 dB et les niveaux de bruit ambiant entre 3 et 4 dB.

Le système en question fonctionne grâce à des capteurs placés sur chaque roue de la voiture. Ceux-ci permettent notamment de suivre précisément les vibrations dues à la surface de la route. Avec ces vibrations, le système peut calculer un signal sonore en opposition de phase pour venir “supprimer” ces bruits. Un procédé exactement similaire à celui qui est utilisé dans nos casques et autres écouteurs.

Pour le bien-être de ses clients

Selon le médecin en chef chez Jaguar Land Rover, le Dr. Steve Iley, “la technologie de réduction active des bruits de la route a non seulement le potentiel d’améliorer la sécurité sur la route mais aussi le bien-être et la qualité de vie de nos clients. Dans un monde post-Covid-19, où une ‘nouvelle normalité’ émerge, nous nous préparons à ce que les attentes de nos clients en matière de transport privé change. Une attention toute particulière sera placée sur la mobilité sûre et propre, où l’espace personnel, le bien-être et l’hygiène jouent un rôle très important.”