Jackalope Games, le premier studio de NetEase aux Etats-Unis

Dirigé par un vétéran de l’industrie, Jack Emmert, qui a notamment travaillé sur City of Heroes, Neverwinter, Star Trek Online et DC Universe Online, Jackalope Games est convaincu que la collaboration et la diversité sont des ingrédients indispensables à la réussite d’un studio. Bien que basé à Austin (Texas), le studio américain dispose d’un bureau virtuel pour recruter des talents du monde entier et fonctionnera de manière indépendante pour conserver une autonomie créative dans le développement et l’édition de ses jeux.

We are excited to announce our first studio, called Jackalope Games, in the U.S. 👏

Led by industry veteran Jack Emmert, the Texas-based studio will be creating new and exciting PC and console games as a first party studio of NetEase Games.🌏https://t.co/giU6zCaWg5

