Jack Ryan : le héros de Tom Clancy prépare son retour sur Amazon Prime Video

Après trois ans d'attente, la série télévisée Jack Ryan revient pour une troisième saison.

Dans la troisième saison de Jack Ryan, le héros de Tom Clancy est impliqué à tort dans une conspiration de grande envergure et se retrouve soudain en cavale en pleine nature. Recherché à la fois par la CIA et par une faction internationale qu’il a découverte, Jack Ryan est contraint de prendre la poudre d’escampette, de sillonner l’Europe et d’essayer de rester en vie tout en empêchant un conflit mondial de grande ampleur.

The long-awaited third season of #JackRyan returns on December 21, 2022 to @primevideo. pic.twitter.com/4EsV3N5VB9 — Jack Ryan (@JackRyanPV) September 28, 2022

Outre le comédien américain John Krasinski (A Quiet Place, Free Guys, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Wendell Pierce, dans le rôle de James Greer, et Michael Kelly, dans le rôle de Mike November, reviendront également pour la troisième saison. Les nouvelles recrues de la série télévisée Jack Rya, sont Nina Hoss, dans le rôle d’Alena Kovac, et Betty Gabriel, dans le rôle d’Elizabeth Wright.

Jack Ryan est de retour sur le petit écran

Composée de huit épisodes, la troisième saison de Jack Ryan sera diffusée sur Amazon Prime Video à partir du 21 décembre prochain. Pour mémoire, la série télévisée est coproduite par Amazon Studios, Paramount Television Studios et Skydance Television avec Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller et Michael Bay à la supervision. Une quatrième saison est d’ailleurs toujours dans les plans afin de conclure l’histoire de Jack Ryan.