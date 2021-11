Jack Dorsey n’est plus le PDG de Twitter

Jack Dorsey quitte son poste de PDG de Twitter. C'est Parag Agrawal, ex-CTO, qui prend sa suite.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné de l’entreprise. Le directeur technique, Parag Agrawal, le remplace dès à présent. C’est la chaîne américaine CNBC qui a annoncé l’information. “J’ai décidé de quitter Twitter parce que je suis convaincu que l’entreprise est prête à continuer sans ses fondateurs”, déclarait Jack Dorsey un communiqué.

Et l’homme de continuer : “J’ai toute confiance en Parag [Agrawal]. Son travail ces 10 dernières années a causé de profonds changements. Je lui suis reconnaissant de son talent, de son cœur et de son esprit. Le moment est venu pour lui de diriger.” Jack Dorsey devrait rester au conseil d’administration de Twitter pendant les six mois à venir, ou à peu près, pour préparer la transition avant de rompre totalement ses liens avec l’entreprise.

“Je veux que vous sachiez tous que c’est ma décision et que j’y ai droit”, expliquait Jack Dorsey dans un email (qu’il a partagé via son compte Twitter). “Ce fut difficile pour moi, bien évidemment. J’adore ce service et l’entreprise, je vous adore tous tellement. Je suis vraiment triste et pourtant vraiment heureux. Il n’y a pas beaucoup de sociétés qui atteignent ce niveau. Et il n’y a pas beaucoup de fondateurs qui choisissent leur entreprise plutôt que leur propre ego. Je sais que l’avenir prouvera que c’était la bonne décision.”

“Je veux remercier le conseil d’administration pour leur confiance en mon leadership et Jack pour son soutien constant et son aide au quotidien”, déclarait quant à lui Paraga Agrawal. “Je suis impatient de poursuivre sur tout ce que nous avons accompli sous la direction de Jack et je me sens incroyablement motivé par toutes les opportunités à venir. En continuant à améliorer les choses, nous allons proposer à nos clients et nos actionnaires quelque chose de phénoménal, en façonnant le futur de la conversation publique.”