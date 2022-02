It Takes Two va être adapté au cinéma et à la télévision

Hazelight Studios s'associe à dj2 Entertainment pour porter It Takes Two sur le grand et le petit écran.

Pour l’instant, aucun studio ou chaine de télévision n’est attaché au projet, mais certaines sources indiquent qu’il fait actuellement l’objet d’une guerre d’enchères entre plusieurs groupes. Pat Casey et Josh Miller, les scénaristes du long-métrage Sonic the Hedgehog et de sa suite, sont par ailleurs attachés à l’adaptation de It Takes Two en film et en série.

‘It Takes Two’ Developer Hazelight Studios Teams With dj2 Entertainment to Adapt Game for Film, TV (EXCLUSIVE) https://t.co/PqGpnN03mG — Variety (@Variety) January 31, 2022

“Créer le monde et l’histoire de It Takes Two a été tellement amusant pour moi et l’équipe de développement“, a déclaré Josef Fares, fondateur et directeur créatif de Hazelight Studios. “Comme il a une narration forte avec de nombreux personnages fous et des moments d’action en coopération tout aussi fous, le potentiel est énorme pour une grande adaptation au cinéma ou à la télévision“. Dmitri M. Johnson, le PDG et fondateur de dj2 Entertainment, a ajouté : “Nous sommes très honorés de nous associer à Josef et à l’incroyable équipe de Hazelight Studios pour l’adaptation en médias linéaires de It Takes Two. Tout comme le reste du monde du jeu vidéo, nous sommes tombés éperdument amoureux de Cody, May, Rose, du Dr Hakim et de l’univers fantastique imaginatif créé par Hazelight, et nous sommes impatients de donner vie à ces personnages -et à ce monde- sur le grand et le petit écran.”

It Takes Two, la dernière pépite indépendante de Hazelight Studios

Le jeu suit les aventures de Cody et May, deux humains transformés par la magie en poupées vivantes. Pris au piège dans un monde fantastique, ils doivent surmonter leur relation brisée et relever de nombreux défis afin de revenir à la normale. Au cours de leur voyage, ils sont guidés par le gourou de l’amour, le Dr Hakim. Il est unique en son genre car il ne possède pas de mode solo, mais doit plutôt être joué en coopération avec un ami, en personne ou en ligne. Il a reçu d’excellentes critiques depuis sa sortie en mars 2021. Il a déjà remporté des dizaines de prix de l’industrie, dont celui du meilleur jeu de l’année lors des Game Awards, et s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires.