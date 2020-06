It Takes Two, Lost in Random et Rocket Arena : les nouveaux jeux du label EA Originals

Electronic Arts dévoile les nouvelles pépites indépendantes de Hazelight Studios, Zoink Games et Final Strike Games.

Créé pour collaborer avec les studios indépendants les plus audacieux, les plus passionnés et les plus compétents, le label EA Originals va encore mettre en avant des productions vidéoludiques qui sortent des sentiers battus, en plus de financer la création d’un nouveau moteur pour un jeu d’action des studios Velan : “Portés par une vision inspirante, un talent indéniable et un formidable esprit d’innovation, ces studios indépendants vont, nous en sommes convaincus, proposer à nos joueurs du monde entier des expériences exceptionnelles. Nous offrons aux joueurs des jeux variés et surprenants créés par les meilleurs studios indépendants de la planète et pour aider ces studios talentueux à concrétiser leur vision.”

It Takes Two (Hazelight Studios) : Un titre coopératif qui embarquera les joueurs pour un voyage riche en émotions dans un monde fantastique – Sortie prévue pour 2021

Lost in Random (Zoink Games) : Un jeu d’action-aventure dans un monde dystopique où règnent l’incertitude et le chaos. Pensée comme conte de fée gothique avec un message résolument moderne, cette nouvelle licence met en scène la jeune Even et son compagnon Dicey, un dé vivant. Au fil d’un long et dangereux voyage, ils devront apprendre à surmonter leur crainte de l’inconnu et faire tout leur possible pour vaincre la terrible malédiction de Random – Sortie prévue pour 2021 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Rocket Arena (Final Strike Games) : Un nouveau jeu de tir en arène dans lequel deux équipes de joueurs s’affrontent dans des parties intenses et compétitives avec des héros et des styles de jeu personnalisables. Il va introduire de nouvelles mécaniques de souffle et de récupération, de puissants lance-roquettes qui peuvent être utilisés au combat ou pour propulser des héros autour de la carte et de signatures de capacités de personnage pour créer une toute nouvelle expérience de tir. Des événements de saison pour gagner du contenu gratuit (héros, cartes et événements dans le jeu) seront également de la partie – Sortie prévue pour le 14 juillet prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, cross-play total

Les trailers de It Takes Two, Lost in Random et Rocket Arena

“It Takes Two est un monde d’une beauté un peu folle et encore jamais vue. Nous sommes impatients de proposer cette expérience coopérative absolument magique qui prend le contrepied de tout ce que les joueurs attendent d’un jeu de plateforme traditionnel“, déclare Josef Fares, fondateur d’Hazelight.

“Tout le monde peut s’identifier à cette crainte du chaos et de l’aléatoire qu’on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Avec Lost in Random, notre objectif est de transporter les joueurs vers un monde alternatif où ils puiseront justement leurs forces dans cet aspect aléatoire de l’univers“, explique Klaus Lyngeled, PDG et directeur créatif chez Zoink Games.

“Rocket Arena est le fruit des efforts et de la longue expérience de toute notre équipe en matière de jeu de tir multijoueur. Nous avons pu donner corps à notre vision originale sans faire de compromis. Nous sommes impatients de voir la réaction des joueurs le mois prochain“, raconte Kevin Franklin, PDG de Final Strike Games.