It Takes Two, le plus gros succès de Hazelight Studios

Avec cinq millions de copies vendues dans le monde entier, It Takes Two surpasse A Way Out.

Soutenu par Electronic Arts depuis sa création via un label dédié aux indépendants, Hazelight Studios se cantonne aux expériences coopératives. Si A Way Out a plus marqué les joueurs que la presse, malgré des ventes correctes lui permettant d’être rentable (pas loin de quatre millions d’exemplaires écoulés), It Takes Two a enchanté tout le monde au point d’être élu jeu de l’année lors des Game Awards 2021. Ce dernier vient d’ailleurs de franchir tout récemment la barre des cinq millions de ventes, dont deux millions en même pas quatre mois.

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo sold! 😳💥🥳 Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! 😍 — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

Un exploit qui explique pourquoi dj2 Entertainment souhaite porter la licence sur le grand et le petit écran.”C’est bien au-delà de nos espérances“, déclare Josef Fares, fondateur et directeur de la création chez Hazelight Studios.

Une expérience ludique entièrement en coopération

Avec le Pass ami (disponible sans frais supplémentaires pour les personnes qui jouent en co-op local, mais pour le jeu en ligne, un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live Gold est nécessaire), un joueur peut inviter une autre personne à jouer gratuitement à It Takes Two. L’essai gratuit permet également d’essayer le premier niveau. Une fois terminé, il suffira qu’une seule des deux personnes achète le jeu complet pour continuer l’aventure en duo.

It Takes Two entraîne les joueurs dans le voyage le plus déjanté de leur vie avec Cody et May, un couple bien mal en point. Les personnages devront apprendre à travailler ensemble et à surmonter leurs différences pour se sortir du monde loufoque dans lequel ils sont pris au piège : “Ils doivent collaborer pour sauver leur couple du naufrage. Le jeu n’a pas fini de vous surprendre. Entre les aspirateurs revanchards, les gourous de l’amour mielleux très sûrs d’eux ou la boîte de nuit en panne de DJ, vous devrez surmonter de nombreux obstacles, et vous vivrez des moments surréalistes pleins d’émotion.“