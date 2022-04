It Takes Two : l’adaptation cinématographique sera produite par Dwayne Johnson

Amazon Prime Video sera le principal diffuseur du film It Takes Two.

La société de production Dj2 Entertainment (Dmitri M. Johnson et Dan Jevons) se chargera de réaliser le film It Takes Two aux côtés d’Amazon Studios et Seven Bucks Productions (Dwayne Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia). En plus d’être producteur exécutif, The Rock pourrait également jouer dans l’adaptation cinématographique, mais rien n’est officiellement acté pour le moment. A noter que les scénaristes Pat Casey et Josh Miller sont chargés d’adapter le jeu à l’écran tandis que Josef Fares et Oskar Wolontis de Hazelight Studios superviseront le projet avec Kimberly Bialek.

It Takes Two en film suivra May et Cody qui, alors qu’ils traversent un divorce, voient leurs esprits transportés dans deux poupées que leur fille, Rose, a fabriquées pour les représenter. Ils doivent maintenant se lancer dans un voyage sauvage et fantastique pour trouver un moyen de réintégrer leurs corps. Pour mémoire, It Takes Two mise exclusivement sur la coopération et compte actuellement plus de 10 millions de joueurs dans le monde.