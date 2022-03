Isle of the Dead : un nouveau spin-off qui réunira Negan et Maggie

Les acteurs Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan seront les stars de la nouvelle série télévisée Isle of the Dead basée dans l'univers de The Walking Dead.

Isle of the Dead va emmener Maggie et Negan dans un Manhattan post-apocalyptique, depuis longtemps coupé du continent. La ville en ruine est peuplée de morts et d’habitants qui ont fait de New York leur propre monde, plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur.

“Eli Jorné a créé une véritable maison des morts, chaotique, belle et sinistre, pour Negan, Maggie et les fans de la série“, a déclaré Scott M. Gimple, chief content officer du The Walking Dead Universe. “Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan ont toujours été des collaborateurs fantastiques et maintenant, nous portons cette collaboration à un niveau supérieur avec une série qui amènera ces personnages à leurs limites avec le monde – et entre eux. Nous sommes tous ravis de vous emmener dans une toute nouvelle épopée TWD, très différente, à travers les âges“. Dan McDermott, président du divertissement et des studios AMC pour AMC Networks, ajoute : “C’est un très grand jour pour l’univers en expansion que nous construisons autour de The Walking Dead. Non seulement il ajoute une autre série fascinante à cette collection, mais il prolonge notre histoire autour de deux personnages inoubliables que les fans ont appris à aimer, à détester ou à haïr puis à aimer, Maggie et Negan. Elle nous permet également d’explorer un coin de cet univers situé sur l’île de Manhattan, avec une vue d’ensemble iconique qui prend un sens très différent lorsqu’elle est vue à travers l’objectif d’une apocalypse zombie.”

Le nouveau spin-off de The Walking Dead est attendu pour l’année prochaine

Prévue pour être diffusée sur AMC+ et AMC en 2023, la première saison de la série Isle of the Dead comprendra six épisodes. Eli Jorné, qui a été scénariste et co-producteur exécutif de The Walking Dead pendant plusieurs saisons et qui a un accord global avec AMC Studios, sera le showrunner et le producteur exécutif de la série, qui est supervisée par Scott M. Gimple, responsable du contenu de l’univers The Walking Dead. Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan seront également producteurs exécutifs.