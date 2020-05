Iron Man VR : une démo sur le PlayStation Store avec un bonus exclusif

L'expérience en réalité virtuelle de Camouflaj avec Iron Man en héros principal s'offre une démo plusieurs semaines avant son lancement en exclusivité sur le PlayStation VR de la PS4.

Dès à présent sur le PlayStation Store, les joueurs peuvent essayer Iron Man VR à travers une démo composée de la mission tutoriel “Malibu”, d’une cinématique interactive dans le jet Stark avec Tony, Friday et Pepper Potts, de la mission de gameplay du jet Stark “Out of the Blue”, de la mission optionnelle “Défi de vol” et enfin de la mission optionnelle “Défi de combat avancé”. Celle-ci permet de débloquer l’armure Lave en fusion pour le jeu complet prévu pour le 3 juillet prochain. A noter qu’un pack incluant le jeu et deux PS Move sera disponible en Europe (99,99 euros) dès son lancement, tandis que les USA auront carrément le droit à un bundle contenant un PlayStation VR, une PS Camera, deux PS Move, un disque de démos et Iron Man VR (349,99 dollars).

Une bande-annonce pour Iron Man VR

Le studio indépendant Camouflaj s’intéresse à une histoire inédite du célèbre Avenger blindé : “Tony Stark a mis un terme à ses activités de fabricant d’armes. À la place, il crée des technologies qui permettent à son alter ego, Iron Man, de lutter contre le mal. Cela fait plusieurs années que Tony est un super-héros mondialement célèbre quand il est soudainement pris pour cible par le Fantôme, une mystérieuse pirate et militante anti-multinationales qui se sert d’anciennes armes des Industries Stark. Tentant de faire s’effondrer l’empire du milliardaire, le Fantôme s’attaque à différentes entreprises de Stark à travers le monde, et les enjeux sont de plus en plus élevés à mesure que l’heure de l’affrontement final approche.”