Iron Man VR : un trailer de lancement pour l’exclusivité PS4 de Sony et Marvel

Le rail shooter moderne en réalité virtuelle de Camouflaj se dévoile dans une ultime bande-annonce avec du gameplay.

Après plusieurs reports liés à un besoin de temps pour peaufiner l’expérience ou encore la pandémie de coronavirus, Iron Man VR sera enfin disponible exclusivement sur PS4 et surtout le PlayStation VR dès la fin de la semaine, soit ce vendredi. Ryan Payton, directeur créatif de Camouflaj, exulte : “Ces mots semblent surréalistes. Ce fut un véritable honneur de travailler sur ce jeu pendant ces dernières années et cela a été rendu possible par un certain nombre de héros silencieux qui croyaient en Camouflaj et en sa capacité à tenir sa promesse de créer le meilleur jeu Iron Man en réalité virtuelle possible. Du fond du cœur, merci de votre intérêt pour Iron Man VR. J’espère que vous allez l’essayer et l’adorer. Pour vous récompenser de jouer à notre jeu pendant le week-end de lancement, et accessoirement pendant le Jour de l’Indépendance aux États-Unis, vous pouvez déverrouiller le revêtement d’armure Iron Patriot. Il vous suffit de jouer pendant les trois premiers jours après la sortie du jeu et vous trouverez le revêtement d’armure déverrouillé dans le terminal des armures lorsque vous atteindrez le garage de Tony.”

Le trailer de lancement d’Iron Man VR

Ryan Payton revient sur la création d’un jeu Iron Man en réalité virtuelle pour le PlayStation VR : “Nous nous sommes engagés dans ce projet en mettant à profit tous les meilleurs aspects de la réalité virtuelle et en associant tout ce qui rend Iron Man aussi incroyable (le vol, le tir, l’ATH) aux fonctionnalités géniales du PlayStation VR. Mais ce n’est pas tout… Iron Man VR se concentre beaucoup sur Tony Stark et nous avons exploité la technologie de la réalité virtuelle pour vous faire vivre la vie de ce super-héros et inventeur emblématique avec un niveau de fidélité jamais vu auparavant. Personnellement, je pense que ce jeu est porteur d’un vrai message sur la réalité virtuelle. La technologie de réalité virtuelle existe depuis des décennies, mais aujourd’hui, elle est présente non seulement dans les foyers de millions de joueurs dans le monde entier, mais aussi dans le salon de millions d’utilisateurs de la PlayStation 4. Nous avons créé ce jeu pour vous, un jeu exclusif du PSVR dans lequel la quasi-totalité des éléments du jeu a été conçue pour exploiter au maximum les capacités du casque PlayStation VR et des manettes de détection de mouvement PlayStation Move.”