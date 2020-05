Iron Man VR : la nouvelle collaboration entre Sony et Marvel Games voit enfin le bout du tunnel

Après de multiples reports, Camouflaj va enfin permettre aux fans de Marvel d'incarner Tony Stark en réalité virtuelle avec le PlayStation VR de la PS4.

Reporté en même temps que The Last of Us 2 en raison de sérieux problèmes logistiques liés au Covid-19, Iron Man VR du studio Camouflaj n’avait encore pas eu le droit à une nouvelle date de sortie. Pour ne pas le commercialiser trop tard et le mettre dans une impasse, Sony a décidé qu’il était judicieux de le placer entre TLOU2 de Naughty Dog et Ghost Of Tsushima de Sucker Punch : “Nous sommes heureux d’annoncer que Iron Man VR sortira le 3 juillet prochain sur PS4 avec le PlayStation VR. Nous espérons avoir d’autres nouvelles dans les semaines à venir !”

Camouflaj est heureux de pouvoir finaliser cette commande de l’éditeur nippon Sony avec une licence forte de Marvel : “Merci à nos incroyables fans qui nous soutiennent et qui restent avec nous depuis le début. Nous apprécions votre patience, et nous sommes impatients que vous puissiez vivre pleinement l’expérience Iron Man en VR.”

Un trailer pour Iron Man VR

Le lead writer Brendan Murphy de Camouflaj donnait quelques détails sur cette production en octobre 2019 : “Dans notre jeu, Ghost est une excellente faire-valoir pour Tony Stark. Non seulement elle en veut à notre héros, mais elle le reflète. Témoin des dégâts causés par les armes fabriquées par Stark plusieurs années auparavant, la lutte de Ghost contre Iron Man est à la fois idéologique et personnelle. À cause de Ghost, notre fascinant et complexe héros doit se réconcilier avec son passé troublé, à la fois sur le champ de bataille et en dehors…”