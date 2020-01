Iron Man VR : Camouflaj annonce un nouveau report

L'exclusivité de Sony Interactive Entertainment, en collaboration avec Marvel Games, pour le PlayStation VR prend encore du retard.

Initialement prévu pour la fin de l’année dernière, Iron Man VR avait finalement été décalé pour fin février prochain afin que les équipes du studio indépendant Camouflaj (République) puissent améliorer cette adaptation vidéoludique du super-héros de Marvel en réalité virtuelle. Alors que la liste des retardataires pour l’année 2020 s’accumule, Ryan Payton, réalisateur du jeu, annonce que la sortie est finalement repoussée de trois mois : “Afin de concrétiser notre vision et de répondre aux attentes élevées de notre incroyable communauté, nous avons pris la décision difficile de reporter la sortie d’Iron Man VR au 15 mai prochain. Nous apprécions vraiment votre patience et votre compréhension. Vous aurez bientôt de nos nouvelles !”

Iron Man VR en vidéo

Ryan Payton déclare : “Quand l’équipe a eu l’occasion de travailler sur la version VR de Iron Man, nous savions depuis le tout début que nous avions comme premier objectif d’arriver à rendre en VR la sensation de vol. Il fallait que ce soit confortable. Il fallait que ce soit rapide. Il fallait donner l’impression que le joueur soit Tony Stark en costume. Nous savions dès le départ qu’il y a certains points que les fans d’Iron Man recherchent. Numéro un, le vol ; numéro deux, le HUD immersif Iron Man ; et numéro trois, diverses armes emblématiques“. Troy Johnsen rajoute : “Pour moi, le sentiment de voler comme Iron Man est sur le point d’arriver. Iron Man VR offre la liberté, la vitesse et la puissance. Nous savions que vous deviez être capable d’aller où vous voulez. Iron Man VR ne sera pas un Rail Shooter ! Dans Iron Man VR, vous allez être capables de voler très vite, mais également de garder le contrôle. Vous aurez des boosts et il sera possible de passer très rapidement de zéro à 330 km/h. On peut également planer et faire du sur place en vol, ce qui vous permettra d’évaluer le champ de bataille correctement.”