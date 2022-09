Iron Man : Motive Studio prépare un jeu solo d’action-aventure à la troisième personne

Le partenariat entre Marvel Games et l'éditeur américain Electronic Arts débute avec une nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Iron Man.

Développé en collaboration avec Marvel Games, le nouveau jeu Iron Man de Motive Studio mettra en scène une histoire originale qui puisera dans la riche histoire des comics, canalisant ainsi la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark, tout permettant aux joueurs de ressentir ce que cela signifie d’incarner réellement l’homme de fer.

The news is out! 🎉We couldn’t be more thrilled to collaborate with @MarvelGames on an all-new single-player, action-adventure Iron Man game. While we're still in early development, this is an exciting new adventure for our studio: https://t.co/zpuT61TKtV pic.twitter.com/309lhm02dY

— Motive (@MotiveStudio) September 20, 2022