iPod : le baladeur numérique ne sera plus commercialisé

Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, l’iPod a captivé les utilisateurs du monde entier qui raffolent de pouvoir emporter leur musique partout avec eux. Lorsque le premier iPod a été lancé en 2001, ils pouvaient stocker 1000 titres. Aujourd’hui, il y a plus de 90 millions de chansons sur le service de streaming Apple Music. Il y a eu plusieurs modèles d’iPod au fil des ans, dont le Nano et le Shuffle, mais l’iPod Touch, sorti en 2007, est le dernier modèle à être définitivement abandonné. Apple précise qu’il restera disponible à la vente jusqu’à épuisement des stocks.

iPod was a pocket-sized revolution that transformed the music industry and brought happiness to millions – and the spirit of iPod is still with us today. It was truly a team effort to bring it to life and we are honored to play a part in Apple’s history. https://t.co/sgl3FCdg3p

— Greg Joswiak (@gregjoz) May 10, 2022