iPhone XR : smartphone le plus vendu dans le monde au 3ème trimestre

L'iPhone XR d'Apple venait se placer sur un créneau à risque, il remplaçait celui de l'iPhone 5c, qui avait été un échec assez cuisant. Il faut reconnaître que cette fois, la marque à la pomme, a fait les choses correctement puisque cet iPhone XR est un vrai succès.

Avec le flop que fut l’iPhone 5c, nombreux étaient ceux à être plutôt pessimistes lors du lancement de l’iPhone XR. L’appareil suivait la même tendance que l’iPhone 5C, à savoir un smartphone d’entrée de gamme, avec des spécifications assez loin de ce qui se fait de mieux. Il s’avère pourtant que ces gens avaient tort. L’iPhone XR avait en effet réalisé la majorité des ventes d’iPhone durant l’année 2018. Qu’en est-il cette année ?

L’iPhone XR est le smartphone le plus vendu au monde de ce 3ème trimestre

Il s’avère que l’iPhone XR a continué de dominer les ventes d’iPhone en 2019 et aujourd’hui, selon les dernières données de la société spécialisée Counterpoint Research, il semblerait que ce soit toujours le cas. Selon le rapport publié tout récemment, l’iPhone XR fut le smartphone le plus vendu de ce troisième trimestre 2019 dans le monde entier, avec un peu plus de 3% de tous les smartphones vendus sur cette période. une tendance très intéressant qui pourrait refléter un vrai changement dans les habitudes des consommateurs.

À la 2ème place, un autre appareil non flagship

En effet, curieusement, à la deuxième place de ce classement, on retrouve aussi un smartphone qui n’est pas un flagship. Il s’agit du Samsung Galaxy A10. Cela signifierait-il que les consommateurs ne recherchent plus ce qui se fait nécessairement de mieux (et donc de plus cher) ? L’iPhone 11 propose pourtant des améliorations conséquentes par rapport à l’iPhone XR, celui-ci ne compte que pour 1,6% des ventes de smartphones dans le monde entier durant le 3ème trimestre. Il est évidemment possible que, avec le temps, l’iPhone 11 vienne dépasser l’iPhone XR. Apple devrait en tout cas poursuivre cette manière de gérer son catalogue en 2020. Il se murmure par ailleurs que la firme de Cupertino pourrait lancer un modèle encore moins cher, un iPhone SE 2. Ce dernier pourrait être annoncé en début d’année.