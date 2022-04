iPhone SE : trois fonctionnalités cachées du bouton Home

L'iPhone SE 2022 est un appareil très intéressant, notamment grâce à la présence de son bouton Home, qui permet de faire davantage déverrouiller l'écran.

L’iPhone SE de cette année est un smartphone moderne qui dispose de la puce A15 et de la connectivité 5G, mais dans un design franchement vieillot : un écran relativement petit, des bords épais, une seule caméra… Et un bouton Home physique qui permet notamment de déverrouiller l’écran ou d’aller sur l’écran d’accueil. Cela étant dit, vous pourriez peut-être être surpris de ce que vous pouvez faire d’autre avec votre pouce.

Le bouton Home de l’iPhone peut aussi être utilisé pour réduire la luminosité de l’écran et rendre l’iPhone plus facile à utiliser d’une main. Que vous envisagiez de vous offrir le nouvel iPhone SE ou que vous ayez un vieil iPhone avec Touch ID, voici quelques trucs et astuces à connaître concernant le bouton Home.

Transforme l’iPhone en loupe

N’importe quel smartphone peut servir de loupe : ouvrez l’appareil photo, pointez le capteur vers ce que vous voulez agrandir et avec vos deux doigts, zoomez. Cela étant dit, si vous avez un iPhone, il y a une méthode plus simple, grâce au bouton Home.

Avec la fonctionnalité d’accessibilité dédiée, vous pouvez utiliser votre iPhone comme loup avec un triple appui sur le bouton Home. Mais il faut tout d’abord le configurer. Dans Réglages > Accessibilité > Raccourcis d’accessibilité, tapotez sur Loupe. Maintenant, lorsque vous appuierez trois fois sur le bouton Home, la fonctionnalité Loupe s’activera, vous pourrez alors zoomer, mais aussi augmenter la saturation, ajouter des filtres, activer la lampe torche et prendre des images sur lesquelles vous pourrez zoomer. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour quitter cette fonctionnalité.

Réduire la luminosité plus que d’ordinaire

Une autre fonctionnalité d’accessibilité qui peut être associée au bouton Home, Zoom. Celle-ci permet non seulement de zoomer sur votre écran, mais aussi de rendre la lecture de ce dernier plus facile via un filtre. Le filtre en question est baptisé Faible Luminosité, il permet de réduire la luminosité de l’écran plus que vous ne pouvez le faire normalement via le Centre de Contrôle.

Dans Réglages > Accessibilité > Raccourcis d’accessibilité, choisissez Zoom. Désormais, un triple appui sur le bouton Home fera apparaître un petit bouton sur l’écran. Tapotez sur ce bouton et ensuite Dézoomer, puisque votre écran sera zoomé. Tapotez sur le bouton une fois encore, mais cette fois, tapotez sur Choisir un filtre > Faible Luminosité. Cela va faire baisser la luminosité de beaucoup. Pour désactiver la fonctionnalité, appuyez de nouveau trois fois sur le bouton Home.

Rendre l’écran plus facile à utiliser avec une seule main

Bien que l’iPhone SE soit actuellement le modèle le plus petit d’Apple, certains peuvent avoir des soucis à l’utiliser avec une seule main. Avec deux mains, aucun problème, mais il peut arriver que l’on en n’ait qu’une à disposition. Vous pouvez toujours utiliser le bouton Home pour vous simplifier la vie.

Pour activer la fonctionnalité, direction Réglages > Accessibilité > Toucher et activez Accès facile. Une fois la fonction activée, il suffit d’effectuer un double tapotement léger sur le bouton Home. La moitié supérieure de l’écran va alors redescendre dans la moitié inférieure, permettant de naviguer plus facilement à une main. Pour revenir à la vue normale, tapotez sur la moitié supérieure ou faites un nouveau double tapotement léger sur le bouton Home.