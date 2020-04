iPhone SE : les applications photo Halide lui offrent le mode portrait pour les objets et animaux

Le nouvel iPhone SE offre un formidable rapport qualité/prix pour un peu moins de 489€. Assez logiquement cependant, pour ce tarif, certains compromis ont du être faits. C'est le cas notamment sur la partie photo avec un mode portrait "au rabais"...

Le nouvel iPhone SE a beaucoup, beaucoup à offrir pour les 489€ demandés par Apple. Cela étant dit, si vous avez absolument besoin d’un mode portrait performant, il vous faudra passer votre chemin. En effet, comme l’iPhone XR avant lui, si l’appareil propose effectivement un mode portrait celui-ci est uniquement logiciel, avec l’application caméra native d’iOS, le résultat est pour le moins perfectible. Il existe cependant des applications tierces très intéressantes sur ce segment. C’est le cas notamment des applications photo Halide.

Avec les applications Halide, le nouvel iPhone SE maîtrise le mode portrait

Aujourd’hui, les applications Halide – Raw Manuel Camera et Appareil Photo Spectre profite d’une mise à jour très intéressante venant ajouter la possibilité d’utiliser le mode portrait pour n’importe quel type de sujet, pas uniquement des humains. Autrement dit, si vous souhaitez obtenir un effet bokeh pour vos plantes, vos animaux ou vos figurines, voilà deux applications parfaites. Le résultat est saisissant. Très souvent à la hauteur de ce que propose les iPhone 11 et 11 Pro qui sont, eux, équipés du matériel pour le faire.

aussi bien, ou presque, que les iPhone 11 et 11 Pro

Halide – Raw Manuel Camera et Appareil Photo Spectre sont vendues 6,99€ et 3,49€ respectivement.Un tarif pour le moins dérisoire en comparaison des 320€ qu’il vous faudrait débourser en supplément pour vous offrir l’iPhone 11 et son mode portrait natif. Outre cette fonctionnalité, les applications vous proposent aussi un grand nombre de contrôles manuels et options diverses qui ne sont proposées nativement par Apple. De quoi faire des photos très abouties sans mettre le prix d’un appareil haut de gamme. Les critiques sont unanimes, le résultat est au rendez-vous. Si vous cherchez une application photo complète et vraiment performante pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPhone SE, ou si vous ne voulez/pouvez pas vous offrir un iPhone 11, c’est clairement la solution dont vous avez besoin.