iPhone SE 2 : la production de masse aurait commencé

L'iPhone SE 2 ou iPhone 9, qui n'a pour l'instant toujours pas été officialisé par Apple, a été affecté par le ralentissement du secteur industriel, les chaînes d'approvisionnement et la présence amoindrie des employés en Chine. Malgré tout, le lancement continue.

Fruit de toutes les spéculations — depuis des mois —, l’iPhone SE 2 pourrait bien ne pas tarder avant de finir dans nos rayons. La pandémie de coronavirus a affecté l’industrie téléphonique tout comme d’autres suite au ralentissement généralisé, mais cela n’a pas empêché Apple de dévoiler la semaine passée un nouveau MacBook Air, son best-seller, un nouveau Mac Mini et finalement un nouvel iPad Pro. L’entreprise espère continuer sur sa lancée en proposant sous peu son nouveau smartphone selon Digital Trends, qui rapporte également que l’iPhone 12 pourrait être affecté lui aussi par le ralentissement. Ce qu’on sait à ce jour de l’iPhone SE 2 ne sont que des rumeurs : il reprendrait le design de l’iPhone 8 et serait commercialisé à partir de 399 dollars, son lancement pouvait avoir été lancé en février et aux dernières nouvelles les commandes pour les PCB – les circuits imprimés – du smartphone ont été reportées.

La production lancée…

Il y a seulement une semaine, Digitimes pronostiquait un report du lancement au deuxième trimestre 2020, et cela semble aujourd’hui acté. Digital Trends rapporte que selon toute vraisemblance, la production de masse a débuté sur les chaînes de montage. S’il reprend le facteur forme de l’iPhone 8, il aurait — comme l’iPhone SE premier du nom — des caractéristiques revues et améliorées. Ainsi on évoque un processeur A13 Bionic, le même que celui à bord de l’iPhone 11 Pro Max, au lieu de l’A11 Bionic.

… grâce à une collaboration avec BYD

L’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour la véracité de ses pronostics, estime pour sa part que le lancement se fera durant la première moitié de l’année, sans plus s’avancer. Un autre analyste, Jon Prosser, expliquait récemment sur Twitter que la firme de Cupertino travaillait avec BYD pour lancer au plus tôt la production.