iPhone : près de 80% des utilisateurs souhaiteraient le retour de Touch ID

Apple prend de temps à autre des décisions assez controversées, notamment dans le choix de ses technologies. Ce fut le cas lorsque Face ID remplaçait Touch ID. Aujourd'hui, cette dernière semble préparer son grand retour.

Les technologies évoluent constamment, certaines en chassent d’autres parce qu’elles sont plus efficaces, moins chères et/ou plus adaptées. La plupart du temps, cette course vers l’avant est bien perçue mais parfois, pour une raison ou une autre, on se prend à regretter la disparition de telle ou telle technologie. C’est le cas aujourd’hui chez Apple avec Touch ID, disparu depuis quelques années au profit de Face ID.

79% des utilisateurs d’iPhone souhaiteraient le retour de Touch ID

L’efficacité de Face ID ne saurait être remise en question mais certains utilisateurs préfèrent tout simplement la praticité de Touch ID. En effet, il peut arriver que Face ID échoue à reconnaître les visages si le téléphone n’est pas orienté dans le bon angle ou si l’on louche ou si l’on ne regarde pas directement l’appareil. Touch ID, quant à lui, permet de déverrouiller le téléphone sans avoir à l’approcher de son visage.

Pour l’heure, Apple semble plus ou moins enclin à faire de Face ID sa fonctionnalité de sécurité standard sur ses iPhone mais la firme de Cupertino pourrait envisager de ramener Touch ID à la vie. En effet, selon un sondage mené par SellCell, il semblerait que 79% des utilisateurs d’iPhone souhaiteraient que Touch ID soit de retour.

Mais Apple en a-t-il effectivement l’intention ?

Cela étant dit, celles et ceux qui voudraient le retour de Touch ID pourraient voir leur vœu exaucé. Plusieurs rumeurs suggèrent qu’Apple travaille actuellement sur un Touch ID nouvelle génération, pour de futurs iPhone. Le capteur serait même intégré directement sous l’écran. Cependant, son introduction pourrait ne pas se faire tout de suite dans la mesure où une récente rumeur annonçait qu’un prototype d’iPhone 13 était justement dépourvu de Touch ID.

Difficile de savoir ce qui peut prendre si longtemps à Apple quand on sait que nombre de fabricants d’appareils sous Android proposent des capteurs d’empreinte digitale sous l’écran depuis longtemps maintenant. Et pour être tout à fait honnête, Apple n’a jamais confirmé un tel retour de Touch ID. Il va falloir espérer que ces rumeurs aient vu juste.