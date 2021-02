iPhone pliable : pas avant 2024 si jamais il voit le jour

La technologie d'écran pliable est très récente mais Apple y réfléchit sérieusement. Aura-t-on droit à un iPhone avec écran pliable ? Et si oui, quand ?

Les fabricants de smartphones sont de plus en plus nombreux à travailler sur des appareils dotés d’un écran pliable. Certains se sont déjà lancés, malgré la grande jeunesse de la technologie, c’est le cas de Samsung et Motorola. D’autres y travaillent en interne, avec plus ou moins d’ardeur. Apple semble s’être décidée, sans se presser, comme à son habitude.

Pas d’iPhone avec écran pliable avant 2024, au mieux, selon The Elec

Les rumeurs sont de plus en plus insistantes quant au fait qu’Apple travaillerait actuellement sur son propre smartphone avec écran pliable. Certains rapports affirment même que la firme de Cupertino pourrait lancer un tel iPhone pliable dès 2023. Cela étant dit, un nouvel article du média coréen The Elec affirme que ce lancement n’aurait pas lieu avant 2024, une estimation au plus tôt, et si tant est qu’un tel appareil voit effectivement le jour, ce qui, à l’heure actuelle, n’est absolument pas garanti.

Si tant est qu’un tel projet voit effectivement le jour

Le journal affirme que, d’après ses sources, il n’y a aucune indication qu’Apple puisse disposer d’une ligne d’approvisionnement à temps pour un lancement en 2023. Il précise aussi que la firme de Cupertino analyse encore très précisément la rentabilité de ces smartphones avec écran pliable, étudiant notamment de près son concurrent Samsung qui, en 2020, n’a écoulé que 2,5 millions d’unités, loin de son objectif de 4,5 à 5 millions.

Comme on le répète assez régulièrement, les smartphones avec écran pliable sont encore loin de devenir populaires. Et la principale raison à cela reste leur tarif. La jeunesse de la technologie les place encore au-dessus de la plupart des appareils “conventionnels” les plus haut de gamme. Cela signifie que, même si les clients voient le plein potentiel de cette technologie – ce qui est encore loin d’être le cas -, l’appareil reste trop cher à acquérir.

Quoi qu’il advienne, seul le temps nous dira si ces rumeurs sont avérées. Une chose est sûre, Apple n’a pas pour habitude de se presser. La marque à la pomme attend de pouvoir jauger plus sûrement la technologie et son évolution, notamment en scrutant la concurrence, avant de décider de se lancer pleinement ou non. À suivre !