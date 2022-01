iPhone : oui, vous devriez aussi nettoyer le stockage “Autre”

Pour libérer de la place sur votre iPhone, une bonne option est de s'occuper de la section Autre dans le stockage. Encore faut-il savoir ce qui entre dans cette catégorie. Explication.

Nouvelle année, nouvel iPhone ! Mais si vous utilisez toujours le même appareil, peut-être commencez-vous à constater que celui-ci fonctionne un peu au ralenti. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut investir dans un modèle flambant neuf. La solution pourrait être, tout simplement, de faire un peu de ménage dans le stockage. Et plus particulièrement dans le stockage “Autre” de l’appareil.

La section Autre dans le stockage de l’iPhone est assez mystérieuse, elle peut agir comme un puits sans fond. Si vous avez déjà eu l’occasion d’arriver à saturation du stockage de votre smartphone et que vous avez tenté de libérer manuellement de la place, vous êtes peut-être déjà familier avec le stockage Autre. Dans le cas contraire, voyons à quoi il correspond avant de détailler comment le diminuer.

La section Autre est le débarras de l’iPhone. Des éléments comme les fichiers système et les voix Siri peuvent y être stockés. Mais la principale raison expliquant pourquoi c’est un puits sans fonds, c’est le cache ; le cache regroupe des éléments des apps et sites web pour que ceux-ci se chargent plus facilement lorsque vous les visitez. Le cache se remplit quand vous naviguez sur le web, quand vous streamez des vidéos ou des films et même quand vous envoyez des messages texte avec des photos ou vidéos. Avec les applications comme Google Maps et Chrome, les données en cache finissent souvent par grignoter tout le stockage disponible sur l’appareil.

Quelle proportion représente le stockage Autre sur votre iPhone ? Pour le savoir, direction les Réglages > Général > Stockage iPhone. Après un petit instant de calcul, vous verrez un graphique avec les catégories et ce qu’elles représentent en termes de stockage. La section Autre est le plus souvent en gris tout à droite du graphique.

Le moyen le plus efficace de vous débarrasser de tout le bazar de la section Autre, c’est de réinitialiser l’iPhone. Un peu violent, certes, mais efficace. Il y a pourtant d’autres alternatives.

Décharger des applications

À ne pas confondre avec la suppression d’une application, décharger une application signifie que l’application est supprimée de votre appareil, mais toutes les données sont préservées, au cas où vous décideriez de la réinstaller. Utilisez cette astuce, notamment si vous avez des applications comme Google Maps, par exemple, qui utilise beaucoup d’espace, mais ne stocke pas beaucoup. Pour décharger une application, direction Stockage iPhone dans Réglages > Général, tapotez sur l’application que vous voulez décharger et ensuite Décharger l’application.

Petite astuce : dans la section Stockage iPhone, il y a une liste d’applications avec un chiffre à côté de chaque nom indiquant le stockage utilisé. Vous avez ainsi un aperçu rapide des applications qui utilisent le plus de stockage et celles qui n’utilisent pratiquement rien. Pratique pour vous décider quelles applications décharger.

Nettoyer le cache Safari et fermer les onglets

Si vous utilisez souvent Safari, votre iPhone stockage l’historique et des données dont vous n’avez peut-être pas besoin. Pour nettoyer le cache du navigateur Safari, direction Réglages > Safari puis Nettoyer l’historique et les données de navigation. Et si vous utilisez Chrome, suivez notre guide.

Fermer tous les onglets aide aussi à libérer du stockage et faire en sorte que votre appareil fonctionne à la perfection. Vous pouvez gérer la fréquence de fermeture des onglets de Safari dans Réglages > Safari > Fermer les onglets. Vous pouvez aussi évidemment fermer les onglets manuellement ou laisser faire Safari pour les onglets qui n’ont pas été vus depuis un jour, une semaine ou un mois.

Arrêter de stocker les messages pour toujours

Par défaut, votre iPhone stocke tous les messages texte que vous envoyez et recevez… pour toujours. C’est pratique si vous avez besoin de garder une conversation longue de deux ans, mais pas vraiment utile si vous avez besoin de place sur votre téléphone. Pour que votre iPhone cesse de stocker indéfiniment vos messages, direction les Réglages puis Messages. Faites défiler jusqu’à voir Historique des messages et tapotez sur Conserver les Messages. Changez Toujours pour 30 jours ou 1 an. Une fenêtre vous demande si vous souhaitez supprimer les messages plus anciens. Tapotez sur Supprimer pour ce faire.