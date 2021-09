iPhone : les probables communications satellite ne fonctionneraient que dans certaines régions

Les communications satellite de l'iPhone 13 seraient très, très limitées, mais cela pourrait lancer un vaste projet pour Apple.

L’information a fait grand bruit dès que les premières rumeurs ont été lancées : l’iPhone 13 serait en mesure de passer des communications directement via satellite. Rapidement, les media spécialisés, tout comme le grand public, se prenaient à rêver d’un iPhone capable de faire disparaître les zones blanches. La réalité devrait être bien moins folichonne.

Il faudra certainement revoir vos attentes à la baisse en ce qui concerne le système de communications satellite du prochain iPhone dont parlent les rumeurs ces derniers temps. Comme 9to5Mac le rapporte, Mark Gurman, de Bloomberg, affirme dans sa dernière newsletter “Power On” en date que les appels et messages d’urgence via satellite du futur iPhone – que l’on nomme sans aucune certitude iPhone 13 – ne fonctionneront que dans “certains pays”, et uniquement dans certaines régions sans couverture réseau. Autrement dit, vous ne pourrez très probablement pas vous en servir comme solution de secours que le service est très mauvais par chez vous.

Mais cela pourrait lancer un vaste projet pour Apple

Apple voudrait par ailleurs lancer sa propre constellation de satellites pour étendre sa couverture data mais un tel projet ne devrait pas voir le jour avant “plusieurs années”, selon Mark Gurman. Et vous ne pourrez donc pas non plus passer d’appels autres que des appels d’urgence avant longtemps.

Ces limitations ne devraient pour autant pas être très surprenantes. Le nouvel iPhone devrait utiliser un modem Qualcomm X60 modifié pour ce service satellite – pas en mesure, semble-t-il, pour servir de téléphone satellite digne de ce nom -. Le journaliste de Bloomberg affirme par ailleurs que les coûts et les opérateurs téléphoniques traditionnels pourraient venir empêcher Apple de commercialiser un vrai smartphone satellite qui viendrait contourner les réseaux conventionnels.

À l’heure actuelle, il y a plusieurs éléments qui auraient de quoi refroidir les ardeurs des fans de la marque à la pomme pour cet événement Apple à venir. Mark Gurman revient notamment sur les problèmes d’écran qui pourraient sérieusement limiter la disponibilité de l’Apple Watch Series 7. Si celle-ci sevrait effectivement être officialisée en même temps que le prochain iPhone, certains modèles pourraient n’être disponibles que “plus tard ou en petite quantité”. Autrement dit, il sera peut-être difficile, voire impossible, d’avoir la montre de votre choix avec le bracelet souhaité tout de suite. La situation n’est peut-être pas si grave que pour l’iPhone 12 et d’autres produits Apple de l’année dernière mais ce lancement risque de se faire avec quelques couacs. Rendez-vous dans quelques jours.