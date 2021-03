iPhone : la production pourrait être impactée à cause de la pénurie de puces

L'industrie électronique est actuellement en proie à un souci de grande ampleur, une pénurie de puces. Cela impacte tous les secteurs, ou presque. Et pourrait avoir des conséquences sur la production d'iPhone, notamment.

Apple est une énorme usine, au sens large du terme. Pour produire des millions d’iPhone, il faut une organisation très bien huilée. Et bien évidemment, cela passe par des approvisionnements de composants fiables, réguliers et constants. Ce qui semble être assez difficile à tenir aujourd’hui, tout du moins en ce qui concerne les puces.

Des soucis de production pour Apple et son iPhone ?

Comme vous le savez peut-être, il y a actuellement dans le monde entier un souci concernant l’offre et la demande de puces, cette dernière est bien plus forte que la production, c’est la pénurie pour bon nombre de modèles. Et cela touche tout le monde, ou presque, y compris Apple. Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de Nikkei Asia, nous apprenons que la production de l’iPhone pourrait être interrompue à cause de cette pénurie.

À cause de la pénurie de puces

Apple ne produit pas (encore ?) ses propres puces, la firme de Cupertino fait appel à d’autres entreprises pour cela. Cela inclut par exemple Samsung, dont la production des composants OLED serait elle aussi impactée par cette pénurie de puces, et cela, par effet domino si l’on peut dire, affecte aussi Apple qui se fournit en écrans OLED chez Samsung pour des appareils comme l’iPhone.

Toute cette situation résulte de l’hiver absolument terrible qui a balayé le Texas et contraint Samsung à fermer son usine de fabrication de puces. Cette usine à elle seule serait responsable de la production de 5 % de tout l’approvisionnement mondial de puces, y compris celles utilisées dans les écrans OLED. Nul ne sait précisément quels modèles seront affectés et si cela ne concerne que la gamme actuelle d’iPhone mais il se pourrait très bien que cette pénurie ait un impact sur de futurs modèles, et notamment l’iPhone 13, bien évidemment, qui est attendu à la fin de l’année.

Il est probablement trop tôt pour dire si cela aurait des conséquences sur cette génération, il faudra patienter encore mais une chose est sûre, la situation s’annonce, cette année encore, assez compliquée. À suivre !