iPhone : cette fonctionnalité cachée permet de réaliser un glisser-déposer entre vos apps

La sortie d’iOS 15 a enfin rendu disponible le glisser-déposer sur l’iPhone, une fonctionnalité qui existe sur l’iPad depuis plusieurs années maintenant, grâce aux fonctionnalités de multitâche d’iPadOS 15. Cela étant dit, la fonctionnalité ne fut pas vraiment mise en avant lors de la sortie de cette version majeure pour l’iPhone l’année dernière. De fait, vous n’êtes peut-être pas familier avec cette dernière.

Avec le glisser-déposer sur iPhone, vous pouvez déplacer des contenus facilement entre les applications. En quelques secondes, vous pouvez déplacer une dizaine de photos pour envoyer un message texte ou insérer un lien dans un email. Dans le guide ci-dessous, nous allons vous montrer tout ce qu’il faut savoir de cette nouvelle fonctionnalité apparue avec iOS 15.

La première manière d’utiliser le glisser-déposer sur iOS, c’est pour déplacer des images d’une app à une autre. Cette option fonctionne avec n’importe quelle application qui permet de réaliser un appui long sur une image pour la partager, comme Photos, Safari, Twitter et autre. Pour cet exemple, nous allons partir de l’application native Photos.

Par exemple, vous pouvez glisser une photo dans l’app Mail et l’ajouter comme pièce jointe dans l’app Messages pour l’envoyer rapidement.

Les fichiers qui sont dans votre application Fichiers – PDF, WAV, MP4, PNG, etc. – peuvent aussi être déplacés depuis Fichiers dans d’autres apps, comme Messages ou Mail, si vous voulez les partager ou dans une autre app de gestion de fichiers.

Si vous êtes déjà dans l’app Fichiers, c’est plus rapide pour partager des fichiers via message texte ou email.

Comme avec les photos, vous pouvez glisser-déposer des liens depuis des apps comme Safari, Calendrier et autre. Là encore, vous devez pouvoir rester appuyé sur le lien avec le menu d’actions rapides pour pouvoir utiliser le glisser-déposer. Voici comment faire depuis Safari.

Vous pouvez déposer des liens dans d’autres apps comme Messages, Mail, Notes ou les applications de media sociaux, par exemple.

Enfin, il est possible de glisser-déposer n’importe quel texte sélectionné dans une autre application.

Bien que le copier-coller puisse être une meilleure option (et même plus rapide), vous avez la possibilité de le glisser-déposer sur iOS.

Si vous préférez une explication visuelle, Frederico Viticci, rédacteur en chef de MacStories, a tweeté une série de vidéos présentant la fonctionnalité.

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq

— Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021