iPhone : ce gadget transforme les photos du mode portrait en hologrammes

La technologie a fait des progrès énormes ces dernières années. Cela étant dit, certaines technologies restent encore très loin de devenir réalité. C'est le cas de l'hologramme. Il faut aujourd'hui se contenter d'ersatz.

Les hologrammes sont quelque chose de plutôt cool, il faut l’avouer. Et ce que nous en montre le cinéma et les séries TV a de quoi en faire baver plus d’un. Reste que, actuellement, nous sommes encore très loin de disposer d’une telle technologie. Tout juste avons-nous des ersatz d’hologrammes, avec des rendus plus ou moins réussis en utilisant des systèmes plus ou moins complexes. Mais cela a le mérite d’être novateur et impressionnant. Voici un gadget qui pourrait faire son petit effet.

Looking Glass Portrait, pour transformer vos photos du Mode Portrait

Sur Kickstarter, une société récolte actuellement des fonds pour un gadget baptisé Looking Glass Portrait. Le point fort de cet accessoire, c’est d’utiliser les photos prises avec le mode portrait de l’iPhone pour les transformer en portrait holographique sur votre bureau et ce de manière quasiment instantanée. Il suffit pour ce faire de transférer la photo vers le logiciel, de laisser le traitement s’achever et vous obtenez un petit hologramme de vous-même, un porche ou votre animal sur votre bureau.

en hologramme du plus bel effet !

Alors certes, l’hologramme obtenu n’a rien de comparable à ce que l’on peut voir dans un film ou une série, mais le résultat est plutôt sympathique. De quoi faire passer le cadre photo numérique à un tout autre niveau. Cela étant dit, il est assez difficile d’y voir d’autres cas d’utilisation pratique. Autrement dit, le Looking Glass Portrait mise sur le côté fun et novateur avant tout.

Si vous pensez que ce gadget serait parfait sur votre bureau, vous pouvez réserver le vôtre sur la page Kickstarter du projet moyennant 249 $ (205 €) tout de même. Les premières livraisons sont attendues pour le mois d’avril 2021. À noter, sur les 50 000 $ demandés initialement, l’entreprise a déjà récolté près de 1 500 000 €, preuve de l’intérêt de ce genre de gadget. La campagne s’achèvera dans 37 jours, vous avez encore le temps de vous décider.