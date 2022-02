iPhone Air, un concept d’iPhone avec écran pliable très réussi

Ce concept d'iPhone avec écran pliable est très réussi. L'iPhone Air sort de l'imagination du designer Antonio De Rosa.

On ne compte aujourd’hui plus les rumeurs laissant entendre qu’Apple travaillerait sur un iPhone avec écran pliable. Il se pourrait qu’il faille attendre un certain temps avant de voir un tel appareil commercialisé, si tant est qu’il devienne réalité bien évidemment, et ne connaissant que trop peu d’éléments sur le projet, il est même difficile de savoir quel form factor il pourrait proposer. Serait-ce un hybride smartphone-tablette ou u appareil plus similaire au Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Ce concept d’iPhone avec écran pliable est très réussi

Nous ne connaissons pas la réponse à cette question, peut-être même la firme de Cupertino ne la connait-elle pas non plus, mais le designer Antonio De Rosa a décidé de proposer plusieurs rendus 3D de ce à quoi pourrait justement ressembler un tel iPhone avec écran pliable. L’homme a baptisé sa création iPhoen Air. Et comme à l’accoutumée, même si le résultat est très réussi, il faut bien garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un concept, aucunement d’une fuite quelconque. Cet appareil sort tout droit de l’imagination d’Antonio De Rosa.

L’iPhone Air sort de l’imagination du designer Antonio De Rosa

À en juger par ces rendus, le designer a opté pour un concept façon flip phone, similaire à la gamme Samsung Galaxy Z Flip et il faut bien reconnaître que le résultat est très abouti. Dans les grandes lignes, on dirait un iPhone avec une grosse charnière centrale pour rendre le tout pliable. Ce concept inclut aussi quelques changements dans le design global, notamment au niveau de l’encoche et des caméras à l’arrière de l’appareil.

Ainsi, l’arrière de cet iPhone Air ne se contente pas d’abriter les caméras, il dispose aussi d’un écran permettant d’afficher un certain nombre d’informations comme la date et l’heure et les notifications. Un design très intéressant et réussi donc, d’autant plus qu’il ne semble pas trop irréaliste. Apple pourrait tout à fait proposer quelque chose de ce style, si tant est que la marque à la pomme commercialise effectivement un jour un iPhone avec écran pliable.

Dans le même temps, de récents rapports suggèrent qu’Apple a déjà testé un certain nombre de prototypes très variés, mais le géant américain resterait très sceptique quant à cette technologie. La marque à la pomme pourrait tout à fait décider de prendre son temps et de voir où vont les écrans pliables, si l’on peut dire, avant de se lancer.