iPhone 2020 : adieu le vert nuit, bonjour le nouveau bleu marine ?

Chaque nouvelle génération de smartphones apporte son lot de nouveautés. Certaines sont purement fonctionnelles, d'autres sont invisibles, d'autres encore sont tout à fait visibles. C'est le cas du design extérieur et des coloris. Du nouveau à venir pour l'iPhone ?

Apple est toujours resté relativement sobre en ce qui concerne les coloris de ses iPhone. La firme de Cupertino n’a jamais osé proposé des finitions très folles. Cela étant dit, avec l’iPhone 11, la marque à la pomme introduisait une nouvelle option, le vert nuit. Un coloris très agréable à l’oeil mais il semblerait que pour ses iPhone 2020 Apple ait pris la décision d’abandonner cette finition pour en introduire une nouvelle.

Un nouveau coloris pour les iPhone Pro de 2020 ?

Selon Max Weinbach, membre de l’équipe de XDA, la firme de Cupertino aurait pris la décision de dire adieu à la finition vert nuit et d’ajouter dans le même temps un nouveau coloris, bleu marine, pour sa gamme 2020. Cette option serait même exclusive aux modèles Pro. Des appareils que les équipes de EverythingApplePro ont modélisés dans la vidéo ci-dessous. Le résultat est plutôt réussi, il faut le reconnaître.

Le bleu marine ferait son apparition, au détriment du vert nuit

Reste que, comme c’est souvent le cas, la question du coloris n’a que peu d’impact dans la mesure où la plupart des utilisateurs s’empressent de protéger leur précieux appareil dans une coque de protection. Toujours est-il que cette finition bleu marine viendra s’ajouter aux autres coloris existants, portant donc le total à quatre. Plus on a de choix, mieux c’est, non ? Cette information est à prendre avec des pincettes, il ne s’agit là que d’une rumeur. Mais si vous avez l’intention de vous offrir un iPhone cette année et que vous aimez avoir le choix des couleurs, peut-être que cette finition bleu marine sera celle qu’il vous faut. Ce n’est en tout cas pas la première fois que Apple se met au bleu sur ses iPhone. L’iPhone XR y a eu droit. Ce serait cela dit une première pour la gamme Pro.