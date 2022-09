iPhone 14 Pro : l’app Apollo ajoute une créature façon Tamagotchi sur la Dynamic Island

Ajouter une créature façon Tamagotchi sur la Dynamic Island de son iPhone, l'idée amusante du créateur de l'app Apollo. Et ce n'est que le début.

Apple a officialisé ses iPhone 14 il y a quelques jours. Comme à l’accoutumée, avec cette nouvelle génération son lot de nouveautés, plus ou moins utiles, plus ou moins appréciées. La Dynamic Island, la nouvelle encoche des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max devra faire ses preuves. Mais déjà, des développeurs ont des idées intéressantes ou, à tout le moins, assez marrantes.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ne sont arrivés entre les mains des premiers clients que tout récemment, que déjà des développeurs s’amusent avec les nouveautés qu’ils ont à proposer. C’est particulièrement vrai pour l’interface Dynamic Island. Le créateur de l’application Apollo, Christian Selig, par exemple, a mis à jour son client Reddit pour prendre en charge “Pixel Pals”.

La fonctionnalité vient ajouter une créature façon Tamagotchi qui fait des petites choses très mignonnes sur la Dynamic Island de votre téléphone lorsque vous avez l’application Apollo ouverte. Vous pouvez même choisir parmi plusieurs créatures, dont un chat, un chien, un hérisson, un renard ou encore un axolotl.

Si vous n’avez pas d’iPhone 14 Pro ou Pro Max, pas de panique. Vous pouvez aussi ajouter les créatures sur votre téléphone via un widget sur l’écran de verrouillage – pour peu que vous ayez iOS 16 installé, évidemment -. Au sujet des widgets pour l’iPhone d’ailleurs, Google a récemment annoncé un widget qui servira de raccourci vers le jeu du dinosaure de Chrome.

Christian Selig n’est pas la seule personne à avoir une idée créative avec la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. Dans un tweet découvert par The Verge, le créateur de WaterMinder, Kriss Smolka, montre Hit the Island, un jeu qui utilise cet élément d’interface pour en faire un jeu façon Pong. Vous pouvez le télécharger sur l’App Store.

Okay y'all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022