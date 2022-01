iPhone 14 : finalement avec deux poinçons dans l’écran ?

Avec l’iPhone 13, Apple avait introduit une encoche plus petite sur l’écran. Celle-ci était toujours très visible, mais plus compacte que les versions précédentes. Cela étant dit, l’iPhone 14 devrait offrir un changement notable sur ce point. C’est tout du moins ce qu’annonce l’analyste de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, qui annonce que l’iPhone 14 pourrait proposer non pas un poinçon dans l’écran, mais deux.

Le poinçon, ou trou dans l’écran, est déjà l’option utilisée par bon nombre de fabricants de smartphones Android depuis plusieurs années pour éviter précisément l’encoche. Cela n’a donc rien de nouveau. Cependant, ce qui est intéressant ici, c’est que la firme de Cupertino utiliserait deux trous de formes différentes – l’un circulaire, l’autre plus allongé – pour son iPhone 14. L’un permettrait l’utilisation des capteurs TrueDepth pour Face ID et possiblement pour la luminosité ambiante, l’autre servirait à la caméra frontale.

Le résultat final est assez intéressant, comme vous pouvez le voir dans le rendu ci-dessus – qui n’a absolument rien d’officiel -. Impossible, évidemment, de savoir si l’iPhone 14 ressemblera bel et bien à cela, mais cette nouvelle information vient contredire un rapport précédent qui laissait entendre que la firme de Cupertino pourrait adopter un système de caméra sous l’écran dès cette année.

De tels modules de caméra sous l’écran sont aujourd’hui encore davantage un rêve qu’une réalité. Nombreux sont les fabricants qui aimeraient pouvoir commercialiser ce genre de technologie, mais pour l’heure, si certains modèles sont déjà disponibles, la technologie est loin d’être démocratisée. Probablement parce que cela représente un gros défi technique. En effet, parvenir à capter la lumière à travers un écran sans que la qualité finale soit altérée n’est pas chose aisée. Il faut pour cela mettre en place un certain nombre d’artifices et autres contre-mesures. Pas simple.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible…The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei…Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ

