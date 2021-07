iPhone 14 : des écrans 120 Hz sur toute la gamme ?

Selon une information de The Elec, l'écran 120 Hz serait disponible sur toute la gamme d'iPhone 14. Pas cette année donc, mais l'année prochaine.

L’iPhone 13 arrivera dans les prochains mois. On sait, ou l’on croit savoir, déjà énormément de choses concernant cette nouvelle génération et les yeux sont maintenant tournés sur l’iPhone de 2022. Certaines tendances semblent se dégager. Notamment en ce qui concerne l’écran. Le 120 Hz serait ainsi de la partie, et sur tous les modèles de la gamme.

Le 120 Hz proposé sur toute la gamme d’iPhone 14 en 2022 ?

Si l’on en croit les rumeurs actuelles, les iPhone de cette année 2021 devrait disposer d’écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ceci étant dit, il est attendu que seuls les modèles Pro aient droit à cette option, ce qui est assez compréhensible, finalement, dans la mesure où Apple veut offrir aux clients une raison supplémentaire de choisir les iPhone Pro, plus onéreux.

C’est ce que croit savoir The Elec

Cela étant dit, en 2022, cela pourrait changer. Toute la gamme iPhone 14 pourrait disposer d’un écran 120 Hz. C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport de The Elec affirmant que LG fournirait les écrans LTPO nécessaires que l’on retrouverait dans les iPhone 14, en 2022 donc.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la technologie LTPO permet à Apple de proposer des écrans 120 Hz dans ses iPhone. Ceci parce que ces écrans utilisent moins d’énergie que des dalles plus conventionnelles, ce qui permet de contrebalancer quelque peu l’énergie supplémentaire nécessaire pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Étant donné que les iPhone ne proposent pas vraiment une grande autonomie, c’est un moyen pour Apple d’éviter de trop la raccourcir.

Il n’est pas non plus tellement surprenant de voir Apple intégrer cette technologie dans toute sa gamme. C’est une manière de procéder habituelle pour la marque à la pomme, qu’elle met notamment en place concernant tout son module photo. L’écran 120 Hz de l’iPhone 13 n’a cependant pas encore été confirmé. On prendra donc cette nouvelle information avec des pincettes.