iPhone 13 : un nouveau rapport “confirme” la présence de Touch ID

Bien que la technologie de reconnaissance faciale soit très efficace, elle est loin d'être aussi pratique que le scanner d'empreinte digitale. C'est pour cette raison que Touch ID ferait son retour avec l'iPhone 13.

L’iPhone 13 concentre actuellement toute l’attention de la presse spécialisée, et ce bien que l’appareil ne soit pas officialisé avant la fin de l’année, comme c’est devenu la tradition chez la marque à la pomme. Les rumeurs vont bon train, et certaines reviennent assez régulièrement quant au retour d’une technologie disparue et pourtant très appréciée, Touch ID.

Un nouveau rapport “confirme” la présence de Touch ID dans l’iPhone de 2021

Face ID est une incroyable innovation technologique mais il a ses inconvénients. Parmi ceux-ci, on citera la nécessité de devoir regarder le téléphone pour pouvoir le déverrouiller. Touch ID est plus flexible sur ce point. Et la bonne nouvelle aujourd’hui, c’est il se pourrait que la prochaine génération d’iPhone soit de nouveau équipée de cette technologie de reconnaissance d’empreinte digitale.

Est-ce effectivement dans les plans d’Apple ?

C’est tout du moins ce qu’affirment l’analyste Andrew Gardiner et ses collègues de Barclays dans une note de recherche découverte par MacRumors. Selon leurs propres termes, il est “probable” qu’un Touch intégré directement sous l’écran fasse son apparition dans l’iPhone de 2021. Ces rumeurs circulent depuis de longs mois maintenant et bien que cela ne saurait suffire à confirmer la chose, il faut admettre que le fait qu’elles aillent toutes dans la même direction est un indicateur fort.

Si l’information est avérée, difficile de savoir pourquoi Apple a mis si longtemps à implémenter un capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran. D’autres fabricants proposent cette technologie depuis plusieurs années maintenant, ce n’est pas comme si elle n’était pas disponible. Il est aussi possible que, dans le plus pur style de la firme de Cupertino, cette dernière ait absolument tenu à créer quelque chose de tout à fait unique, ce qui expliquerait la longue durée de son implémentation.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où Apple n’a encore rien confirmé officiellement, mieux vaut prendre ce nouveau rapport comme une énième rumeur, avec le scepticisme de rigueur. Mais si vous êtes vraiment fan de Touch ID et que vous aimeriez voir la technologie de retour sur l’iPhone, voilà qui pourrait être très intéressant. À suivre !