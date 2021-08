iPhone 13 : un circuit imprimé repensé pour davantage de place pour la batterie ?

Un changement dans le circuit imprimé de l'iPhone 13 permettrait d'intégrer une batterie plus importante.

La batterie de l’iPhone 12 est assez décevante quand on la compare à celle du modèle précédent, l’iPhone 11. Ceci étant dit, Apple pourrait revoir sa copie, et donc faire les choses mieux, avec son iPhone 13. En effet, selon les rumeurs, cette nouvelle génération pourrait accueillir d’une plus grande batterie. Cela reste à avoir, évidemment, mais un nouveau rapport abonde en ce sens. Un redesign interne permettrait de gagner de la place sous le capot, et donc, pour quoi, d’intégrer une plus grosse batterie.

Un changement dans le circuit imprimé de l’iPhone 13

Ce rapport provient de la société de recherche taïwanaise TrendForce. Cette dernière affirme que l’un des changements internes avec cette génération serait une profonde modification de l’organisation du circuit imprimé.

Selon le rapport, “l’iPhone 13 introduira un changement dans son circuit imprimé de charge par rapport au design précédent du PCB flexi-rigide vers un nouveau design offrant le SiP combiné à un PCB Flexible. Ceette option qui permet de gagner de l’espace dans ce nouveau design permettra aussi très probablement d’augmenter la capacité de la batterie.”

permettrait d’intégrer une batterie plus importante

Difficile de savoir si une batterie plus importante sera effectivement intégrée dans l’iPhone 13 mais il faut espérer que ce sera le cas. À l’heure actuelle, nul ne sait quelle augmentation cela pourrait entraîner. Cependant, il convient de préciser que l’iPhone 13 pourrait aussi être équipé d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui viendra puiser davantage dans la batterie. Ce gain potentiel pourrait donc être annulé par la consommation de l’écran et pour l’utilisateur, en termes d’autonomie générale, cela resterait invisible.

Le rapport d’aujourd’hui affirme par ailleurs qu’Apple devrait maintenir le même tarif que l’iPhone 12 pour son iPhone 13. Si vous aviez peur que la facture n’augmente encore avec cette génération, sachez que cela pourrait ne pas être le cas. Attention cependant, il ne s’agit là que de rumeurs. À prendre avec des pincettes donc.