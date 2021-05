iPhone 13 : TSMC aurait démarré la production de la puce A15

Parmi les améliorations attendues dans l'iPhone 13, la présence d'une nouvelle puce, la puce A15. TSMC aurait d'ailleurs tout juste démarré la production de ce nouveau SoC.

L’iPhone 13 sera, normalement, officialisé à l’automne. Et comme à l’accoutumée, l’appareil devrait proposer un certain nombre d’améliorations par rapport à l’iPhone 12. Notamment une nouvelle puce, la puce A15. Il semblerait que TSMC vienne d’ailleurs d’en démarrer la production.

TSMC aurait démarré la production de la puce A15

Apple lancera à n’en point douter son iPhone 13 dans quelques mois et comme ce fut le cas avec un certain nombre de générations précédentes, ce nouvel iPhone disposera très certainement d’un tout nouveau processeur. L’année dernière fut l’occasion pour la firme de Cupertino d’introduire la puce A14. Autrement dit, avec l’iPhone 13, nous devrions avoir droit à la puce A15.

La puce que l’on devrait retrouver dans l’iPhone 13

Aujourd’hui, selon un article de DigiTimes, la production de cette puce A15 viendrait tout juste de démarrer dans les usines de TSMC. Celle-ci devrait être similaire à la puce A14 en ce qui concerne le processus de fabrication, avec une gravure en 5 nm. Celles et ceux qui espéraient une gravure plus fine devront très probablement attendre 2022, avec l’iPhone 14 et la puce A16.

Toujours est-il que ce processus en 5 nm reste très performant et devrait offrir une expérience plus que sympathique au quotidien. Le rapport affirme aussi qu’Apple serait très optimiste quant à cet iPhone 13. Selon plusieurs sources de l’industrie, la demande pour la puce surpasserait celle de la puce A14. Cela signifie que la firme de Cupertino devrait commander encore davantage d’unités, et qu’elle s’attend donc à un grand succès auprès du grand public.

L’iPhone 13 devrait être lancé aux alentours du mois de septembre. Quatre variantes différentes semblent à l’ordre du jour, si l’on en croit les dernières rumeurs. Comme pour la génération de l’année passée, il faudrait s’attendre à un iPhone 13 mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max.