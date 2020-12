iPhone 13 : tous les modèles n’auraient pas droit à l’écran 120 Hz

Maintenant que l'iPhone 12 est sorti, même si cela ne fait que quelques semaines, les yeux se tournent vers le prochain modèle, l'iPhone 13. Et les rumeurs sont déjà assez nombreuses.

L’iPhone 12 est disponible à la vente depuis peu. Ce n’est donc déjà plus un sujet d’actualité pour les analystes spécialistes de l’écosystème d’Apple. Ceux-ci ont désormais les yeux rivés sur la prochaine génération, l’iPhone 13, qui devrait sortir en fin d’année 2021. Que croit-on déjà savoir de cette génération ? Voici une nouvelle information concernant son écran.

Un écran 120 Hz pour l’iPhone 13 ?

Parmi les nombreuses rumeurs entourant l’iPhone 12, on avait pu lire ici ou là que l’iPhone de cette année aurait droit à un écran 120 Hz. Force est de constater que ce ne fut malheureusement pas le cas. Cela étant dit, d’autres rumeurs suggèrent que ce sera pour la génération de l’année prochaine, l’iPhone 13. Celui-ci pourrait être équipé d’un tel écran, mais il semblerait que cet écran ne soit pas intégré dans tous les modèles.

Si l’on en croit un rapport de The Elec, Apple utiliserait des écrans LTPO dans ses iPhone de 2021. Nous avons déjà eu vent de cette rumeur le mois dernier mais le rapport précise que tous les iPhone 13 n’auraient pas droit à cette technologie. La publication affirme que seuls deux des quatre modèles prévus pour l’année prochaine profiteront de cette technologie et cela concernerait les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Peut-être, mais pas pour tous les modèles

Le rapport en question suggère aussi que la firme de Cupertino souhaite utiliser des écrans LTPO précisément pour ce taux de rafraîchissement de 120 Hz dans la mesure où il est plus efficace dans sa gestion de l’énergie. Autrement dit, cela permettrait aux appareils de profiter du 120 Hz sans trop impacter l’autonomie de la batterie. Et finalement, c’est assez logique comme réflexion dans la mesure où, à l’heure actuelle, seuls les iPad Pro ont droit à un écran 120 Hz. Tous les autres sont encore cantonnés au 60 Hz.

Pour être honnête, le 60 Hz est plus que suffisant la plupart du temps mais puisque certains fabricants et marques proposent des appareils avec des taux de rafraîchissement plus élevés, cela donne l’impression qu’Apple est à la traîne. Mais la firme de Cupertino aime prendre son temps pour s’assurer de faire les choses correctement, avec une technologie éprouvée, pour une expérience utilisateur sans le moindre accroc.