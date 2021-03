iPhone 13 : Samsung fournirait des dalles 120 Hz LTPO à Apple

L'iPhone 13 devrait être officialisé à la fin de l'année par Apple et les rumeurs vont déjà bon train, depuis plusieurs mois. Tous les aspects de l'appareil sont déjà passés à la loupe. Y compris l'écran, évidemment.

L’iPhone 12 n’a que six mois d’existence mais cela fait déjà un bon moment que les rumeurs et la presse spécialisée se sont tournées vers la prochaine génération. Les analystes et autres leaksters y vont de leurs informations, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement donnent quelques indices ici ou là. Aujourd’hui, c’est l’écran de cet iPhone 13 qui fait parler.

Un écran 120 Hz LTPO pour l’iPhone 13 ?

Les rumeurs d’un iPhone 13 doté d’un écran 120 Hz commencent à prendre de l’ampleur. Aujourd’hui, un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud, de media The Elec plus précisément, vient corroborer cette possibilité. Cette même source fournit qui plus est des informations additionnelles, notamment quant au fait que Samsung serait le fournisseur de ces écrans et qu’en plus d’offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ces dalles seraient du type LTPO.

Fourni par Samsung ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les écrans LTPO consomment moins d’énergie que les écrans plus traditionnels. Un taux plus élevé de rafraîchissement consomme logiquement davantage, le fait d’utiliser la technologie LTPO permettrait de contrebalancer. Difficile de savoir précisément comment cela se traduirait en termes de chiffres quant à l’autonomie de l’appareil, mais ce serait en tous les cas une bonne chose.

Apple n’est pas étranger aux dalles LTPO, la firme de Cupertino en utilise déjà dans son Apple Watch, ce qui lui a permis de proposer un écran always-on sur sa smartwatch. Apple serait cependant l’un des derniers à rejoindre le marché avec un smartphone doté d’un écran 120 Hz. Bien d’autres marques ont déjà introduit cette option dans leurs modèles et ce depuis quelques années maintenant, certaines sont même allées jusqu’à 144 Hz.

Et dans un sens, il est assez étrange de constater cette situation quand on sait que c’est Apple qui a plus ou moins lancé cette “mode” des taux de rafraîchissement plus élevés avec l’écran 120 Hz de son iPad Pro. Une fois encore, difficile de savoir ce qui a pris si longtemps à Apple pour l’intégrer sur son iPhone mais mieux tard que jamais. À suivre !