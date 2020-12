iPhone 13 : retour à la normale avec un lancement en septembre/octobre ?

Cette année 2020 avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 aura perturbé tout le monde. Même les géants de la tech ont été impactés, cela s'est ressenti dans leurs plannings, notamment pour l'iPhone 12 d'Apple.

La pandémie de Covid-19 a contraint les gouvernements à prendre de nombreuses mesures de restriction pour protéger leurs populations. Cela a notamment rendu les voyages à l’étranger très compliqués, voire impossibles. Une situation qui a logiquement entraîné des difficultés à maintenir les délais des projets des grandes multinationales. Et c’est notamment pour cette raison que l’iPhone 12 fut lancé si tard dans l’année. Quid de l’iPhone 13 ?

Selon Ming-Chi Kuo, le lancement de l’iPhone 13

À cause de la pandémie, des restrictions de voyage ont été mises en place un peu partout dans le monde pour tenter d’endiguer la propagation du virus autant que possible. En conséquence, il était devenu très difficile d’accomplir certaines tâches. Apple envoie par exemple très souvent ses ingénieurs en Chine pour que ces derniers puissent tester les prototypes et que tout fonctionne correctement. Ce ne fut plus possible.

C’est pour cette raison que l’iPhone 12 fut lancé plus tard que d’ordinaire mais ces délais ne devraient pas avoir lieu en 2021. C’est tout du moins la nouvelle prédiction faite par l’analyste Ming-Chi Kuo. L’homme, qui vise souvent juste en ce qui concerne l’écosystème Apple, affirme que la firme de Cupertino ne devrait pas rencontrer les mêmes soucis avec l’iPhone 13 que pour l’iPhone 12.

pourra se faire en septembre/octobre 2021

Ming-Chi Kuo affirme donc que, par conséquent, il est plus que probable que l’iPhone 13 revienne sur une fenêtre de lancement aux alentours de septembre ou octobre, une période à laquelle est davantage habituée le grand public. Cela étant dit, cela signifie aussi que l’iPhone 12 aura moins de temps pour exister avant que la prochaine génération ne fasse son apparition sur le marché.

La marque à la pomme démarre généralement la production de masse durant l’été mais à cause de la pandémie cette année, cette production n’a pu démarrer qu’en septembre. Ce qui explique pourquoi certains modèles d’iPhone 12 ont été lancés plus tard que les autres. Espérons que tout sera rentré dans l’ordre pour l’iPhone 13.