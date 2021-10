iPhone 13 Pro : une marge moins importante pour Apple ?

L'iPhone 13 Pro coûterait plus cher à produire que l'iPhone 12 Pro. Apple le vendant à tarif identique, la marge pourrait être réduite.

Lorsque Apple a annoncé officiellement son iPhone 13, nombreux étaient celles et ceux à être soulagés que la firme de Cupertino n’ait pas augmenté les tarifs de ses téléphones. L’iPhone 13 Pro commence ainsi à 1 159 €, le même prix que pour son prédécesseur, l’iPhone 12 Pro. Cela étant dit, il est intéressant de noter qu’Apple pourrait réaliser une marge moins importante avec cette génération.

L’iPhone 13 Pro coûterait plus cher à produire que l’iPhone 12 Pro

C’est tout du moins ce qu’annonce la société spécialisée TechInsights. Selon elle, cette nouvelle génération coûte environ 570 $ à produire, ce qui serait environ 22,50 $ plus cher que pour l’iPhone 12 Pro. Dans la mesure où la firme de Cupertino le propose à la vente au même tarif que la génération précédente, cela signifierait que la marque à la pomme “perdrait” 22,50 $ de marge sur chaque unité vendue.

Apple le vendant à tarif identique, la marge pourrait être réduite

Alors certes, 20 $, cela peut paraître rien, ou presque, mais lorsque vous fabriquez des millions d’unités, cela commence à représenter une certaine somme. Un million d’unités, par contre, signifie que le coût de production augmente de 22,5 millions par rapport à l’année dernière. Ajoutez à cela d’autres coûts non liés à la production, comme la recherche et le développement, les salaires des employés et le marketing et l’on pourrait tout à fait se dire que, effectivement, la firme de Cupertino fait moins de profit sur l’iPhone 13 Pro qu’elle n’en faisait avec les modèles précédents.

Cependant, nul ne sait si ces chiffres sont avérés. Ou tout du moins exacts à 100 %. Comme la majorité des entreprises, Apple ne communique pas sur les coûts de production de ces produits. Il y a toujours de nombreux facteurs à prendre en considération, comme le coût pour Apple pour obtenir certains composants, les éventuelles remises conclues grâce à des partenariats de longue date, etc. N’accordez donc pas trop de crédit à ces chiffres.