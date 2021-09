iPhone 13 : les régulateurs brésiliens vont enquêter sur l’absence de chargeur

Toujours pas de chargeur dans la boîte de l'iPhone 13 au Brésil. Vers un bis repetita ?

Apple avait pris une décision pour le moins controversée lors du lancement de son iPhone 12 en supprimant le chargeur jusqu’alors inclus dans la boîte de son smartphone. Cela a fait grincer nombre de dents, y compris chez les officiels de certains pays. En voici un nouveau qui s’ajoute à la liste, avec l’iPhone 13 cette fois. Il s’agit du Brésil, encore.

Toujours pas de chargeur dans la boîte de l’iPhone 13 au Brésil

Depuis la dernière génération d’iPhone, l’iPhone 12, la firme de Cupertino cesse d’inclure un chargeur dans la boîte. La marque à la pomme a justifié cette décision pour des raisons environnementales. Sans surprise, il en a été de même avec l’iPhone 13 mais malheureusement pour Apple, cela pourrait lui attirer encore un certain nombre de soucis juridiques. Au Brésil, une organisation de protection des consommateurs vient d’annoncer son intention de mener une enquête sur le sujet.

Vers un bis repetita ?

Si cela vous semble familier, c’est précisément parce que ça l’est. En 2020, Apple était contraint par la justice d’inclure des chargeurs dans les boîtes de ses iPhone au Brésil et il y a quelques mois, l’entreprise américaine était condamnée à payer une amende de 2 millions de dollars. On aurait pu se dire que la firme de Cupertino allait anticiper le problème et inclure un chargeur dans la boîte de ses iPhone, tout du moins au Brésil, pour éviter ces mêmes problèmes, mais ce n’est apparemment pas le cas.

Apple aura sans aucun doute fait ses calculs, estimant qu’il lui coûtera moins cher de payer l’amende plutôt que d’inclure un chargeur dans la boîte. D’autant plus que les clients restent “contraints” d’acheter un chargeur s’ils n’en ont pas. Nul doute que cette amende sera alors rapidement “remboursée”, si l’on peut dire.

Interrogé par TechTudo qui a rapporté le problème, le directeur général de Procon-SP, Fernando Capez, a expliqué qu’il était illégal de vendre un téléphone et son chargeur séparément dans la mesure où cela contraignait les clients à acheter deux produits. Il précise par ailleurs que, bien qu’Apple affirme avoir informé les clients que l’iPhone 13 n’aurait pas de chargeur dans sa boîte, cela n’est pas suffisant.

Fernando Capez expliquait aussi qu’il étudiait actuellement la possibilité de lancer un recours collectif pour aider les clients qui se sentent lésés par cette situation.