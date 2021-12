iPhone 13 : la réduction de bruit toujours absente

L'iPhone 13 est toujours privé de la réduction de bruit, un souci qui court depuis octobre.

Nos appareils électroniques du quotidien ont fait d’énormes progrès. La miniaturisation est toujours plus importante, les performances toujours en hausse, les capteurs toujours plus précis et variés. Cela permet d’avoir un condensé de technologies qui tient dans la main ou au poignet. Ou même dans les oreilles. La réduction de bruit, par exemple, est très appréciable, pour faire le calme ou pour s’entendre clairement pendant un appel. Une technologie qu’Apple maîtrise, mais qui est toujours absente de l’iPhone 13.

Lorsque l’on est au téléphone, il est souvent appréciable, pour la personne à l’autre bout du fil, tout du moins, de diminuer au maximum les bruits de fond, si possible, qu’il s’agisse de la télévision, la radio, la musique, etc. En effet, les microphones du téléphone vont venir capter tous ces sons “parasites” et la personne qui vous écoute pourrait ne pas vous entendre, ou tout du moins ne pas vous entendre clairement. Et la situation peut être plus délicate encore si cette personne a des problèmes d’audition.

C’est pour cette raison qu’Apple a une fonctionnalité intégrée dans iOS qui permet aux utilisateurs d’activer la réduction de bruit pour aider à annuler ce bruit ambiant qui peut mettre à mal la qualité de l’appel. C’est une fonctionnalité d’accessibilité que nous avions l’habitude de retrouver dans les iPhone, mais, pour une raison ou une autre, cette dernière est absente sur l’iPhone 13.

Certains ont suggéré que c’est à cause d’un problème de hardware, mais il semblerait plutôt que ce soit une faille que la firme de Cupertino se doit encore de corriger. L’utilisateur dagocarlito sur Carlito a pu échanger avec le support Apple. Celui-ci lui aurait répondu qu’il s’agit d’un problème connu, mais que celui-ci n’a pas encore de solution.

Étant donné que ce souci date d’octobre dernier et que nous sommes à la fin de l’année, cela signifie que le problème court depuis désormais deux mois maintenant et la marque à la pomme ne l’a toujours pas corrigé. Lorsque l’on considère par ailleurs qu’Apple aime se vanter des nombreuses fonctionnalités d’accessibilité intégrées dans ses produits, on se dit que ses équipes travaillent sur le sujet. Espérons qu’un correctif arrive bientôt et que la fonctionnalité puisse être disponible sur l’iPhone 13.